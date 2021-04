Veterán klub železníc vypraví historickú električku Kométu

Poprad 30. apríla (TASR) - Vysoké Tatry budú môcť návštevníci obdivovať aj z električiek. Občianske združenie (OZ) Veterán klub železníc Poprad v súvislosti s uvoľnením opatrení vypraví v sobotu (1. 5.) na trať historickú električku s názvom Kométa. Podľa výkonného riaditeľa OZ Jána Sabaku obdobie, kedy nejazdili, využili na opravu strojov a prípravu noviniek.



"Sme radi, že môžeme za dodržania všetkých protiepidemických opatrení opäť vypraviť na trať tatranskej železnice naše historické stroje. Už tento víkend sa budú môcť návštevníci Vysokých Tatier odviezť na jedinečnej historickej električke Kométa. Z Popradu vyrazí v sobotu a nedeľu o 9.25 h do Starého Smokovca a počas celého dňa bude premávať na úseku Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. V súprave bude zaradený aj najstarší exponát, letný vyhliadkový vozeň z roku 1908," uviedol Sabaka.



"Vykonali sme údržbárske práce a všetky potrebné revízie tak, aby mohli električky opäť premávať počas sezóny. Aj napriek tomu, že sú historické, musia absolvovať všetky potrebné revízie a skúšky ako súčasné vlaky. Venovali sme sa aj projektom, vďaka ktorým sa historické električky objavia na trati počas celej letnej a zimnej sezóny," povedal Sabaka s tým, že teraz budú jazdiť dva víkendy po sebe, a potom od polovice júna do polovice septembra. Novinkou je možnosť zakúpiť si cestovné lístky online, prostredníctvom stránky www.tatranskaelektricka.sk. Cestujúci tak budú mať zaistené miesto na sedenie.



Začiatkom marca sa im podarilo previezť do dielní vo vozovni Jurajov dvor, ktoré patria Dopravnému podniku Bratislava, legendárnu tatranskú električku EMU 89.0003 z roku 1968. Zachránili ju pred zošrotovaním a po generálnej oprave, ktorú vykonávajú jej členovia, doplní flotilu historických vozidiel. Verí, že aj tento rok bude najväčším 'ťahúňom' Kométa, o ktorú je štandardne najväčší záujem. "Je to električka, z ktorej bol vyrobený v roku 1912 len jeden kus na svete. Dodnes takpovediac dýcha históriou a ponúka návštevníkom nezabudnuteľný zážitok," konštatuje Sabaka.



OZ Veterán klub železníc Poprad spája priaznivcov histórie dopravy vo Vysokých Tatrách od roku 1983. Jeho hlavnou činnosťou je prevádzkovanie historickej súpravy, ktorú ťahá električka Kométa. V súčasnosti má desať aktívnych členov, ktorí pomáhajú pri rôznych činnostiach spolku. Klub celkovo prevádzkuje šesť historických vozidiel a ich počet sa každým rokom zvyšuje.