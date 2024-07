Veterina v Košiciach otvorila štvrtý ročník svojej detskej univerzity

Košice 8. júla (TASR) - Štvrtý ročník detskej univerzity otvorila v pondelok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Malí študenti sa počas piatich prázdninových dní venujú zaujímavým témam z veterinárnej medicíny i farmácie, ale aj športujú a zabávajú sa. Informovala o tom hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.



Prvý deň absolvovali tri desiatky detí vo veku od deväť do 15 rokov slávnostnú imatrikuláciu. "Deti sa u nás dozvedia, čo všetko znamená život so zvieratami, pretože je to nielen radosť, ale aj veľa starostí a povinností. Rovnako dôležitá je aj oblasť farmácie, úzko súvisí so zdravím každého z nás. Malí študenti si môžu vyskúšať, z čoho a ako sa lieky vyrábajú, čo treba vedieť v laboratóriu, ale aj to, z čoho sa vyrábajú obľúbené potraviny," uviedol rektor UVLF Jozef Nagy. Deti podľa neho majú aj príležitosť spoznať jazdecký areál, zajazdiť si na koni, ale aj postarať sa o koňa a ďalšie spoločenské zvieratá. "Verím, že si to všetko užijú a možno ich to inšpiruje aj k výberu ďalšieho štúdia či povolania," skonštatoval.



Úvod letnej detskej univerzity patril podľa hovorkyne vybraným pracoviskám - Univerzitnej veterinárnej nemocnici a Centru klinických zručností, kde si deti vyskúšali prácu veterinárneho lekára na modeloch zvierat. V nemocnici sa stretli aj so skutočnými zvieracími pacientmi. Spoznali aj farebný svet roztokov a chemických zlúčenín, pripravili si vlastný liek a absolvovali školu pipetovania.



Súčasťou ďalšieho programu je aj športová olympiáda a popoludnie spojené s výcvikom psov. V univerzitnej knižnici si deti porovnajú získané vedomosti v súťaži. Detská univerzita vyvrcholí v piatok (12. 7.) slávnostnou promóciou a vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže.