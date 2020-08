Veterinári odporúčajú dočasné zrušenie chovov ošípaných aj na Zemplíne

Humenné 20. augusta (TASR) – V súvislosti so stúpajúcim rizikom zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných (AMO) do drobnochovov ošípaných a tiež pre nízku biologickú ochranu chovov odporúča riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Humennom Helena Dziaková chovateľom na hornom Zemplíne dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných. Svoje usmernenie adresovala všetkým obciam a mestám v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce s tým, aby o ňom informovali svojich obyvateľov.



Keďže je vývoj AMO v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine nepriaznivý, Dziaková v liste pripomína, že vysoko rizikovými sú práve pohraničné oblasti Slovenska. "V nadväznosti na vážnu situáciu v šírení AMO v pohraničných oblastiach navrhujeme im (chovateľom, pozn. TASR) odporučiť dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných a nezakladanie nového chovu do odvolania," adresuje preto výzvu samosprávam a chovateľom.



Ako Dziaková pre TASR doplnila, v okresoch Humenné a Snina, ktoré sú veterinármi vnímané ako vysoko rizikové oblasti, registrujú spolu 95 nekomerčných a osem komerčných chovov ošípaných. V Medzilaborskom okrese, ktorý je nárazníkovou oblasťou AMO zo severu, chovatelia oficiálne zaregistrovali 11 nekomerčných chovov ošípaných.



Agrorezort v tejto súvislosti upozorňuje, že v prípade akejkoľvek zmeny správania sa, respektíve pri narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento stav ihneď nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a súkromnému veterinárnemu lekárovi.



AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 25. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov. Dosiaľ nákazu zaznamenali v šiestich okresoch - Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava a Rimavská Sobota.