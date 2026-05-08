Veterinári opäť zhabali psy žene, ktorá už dostala zákaz chovu
Autor TASR
Nové Zámky 8. mája (TASR) - Veterinárni lekári z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nové Zámky a Komárno zhabali psy žene, ktorá už v minulosti čelila zhabaniu zvierat a zákazu ďalšieho chovu. Žena chovala psy v nevhodných podmienkach v maringotke, informovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Veterinári preverovali podnet, podľa ktorého žena opäť chová zvieratá v nevhodných podmienkach. Zo zaparkovanej maringotky bolo počuť štekot a kňučanie. Inšpektori po príchode našli v maringotke päť dospelých psov menšieho vzrastu a dve šteniatka.
Psy žili v zanedbanom prostredí plnom odpadu, roztrhaných vecí a s deravou podlahou, ktorá pre všetkých slúžila ako toaleta. Majiteľka bola spočiatku nedostupná a odmietala vpustiť inšpektorov dovnútra. Po dlhom presviedčaní postupne odovzdala všetkých psov. Riaditeľovi RVPS Komárno dovolila nahliadnuť dnu, aby skontroloval, či sa v priestoroch neukrýva ešte nejaké zviera. Psíky menšieho vzrastu neboli čipované ani vakcinované proti besnote.
Už v roku 2024 riešila problém s nevhodnými podmienkami chovu psov u rovnakej majiteľky RVPS Šaľa. Žena na opakované výzvy na zlepšenie podmienok nereagovala, RVPS Šaľa preto nariadila zhabanie psov. Keď veterinárni lekári prišli na miesto z dôvodu výkonu opatrení, našli len prázdny pozemok a odpad, maringotka zmizla.
Majiteľka psov utiekla pred výkonom zhabania psov s karavanom do okresu Nové Zámky. RVPS Šaľa ju tam následne vypátrala. Informovala tamojších kolegov, ktorí pokračovali v začatom konaní. RVPS Nové Zámky žene v tom čase zhabala 24 psov a dva papagáje. Zvieratá boli podľa záznamov v katastrofálnom zdravotnom stave a majiteľka dostala zákaz prísunu nových zvierat.
Aktuálne dostala majiteľka ďalšie opatrenia na zhabanie a zákaz prísunu nových zvierat. Keďže nerešpektovala opatrenia na zákaz prísunov nových psov, bude s ňou začaté priestupkové konanie vo veci udelenia pokuty a zákazu chovu psov. Zároveň bola dôrazne upozornená, že ak zákaz opäť poruší, prípad bude mať trestnoprávnu dohru. Psy skončili v rukách združenia a sú v bezpečí.
