Veterinári: Psy a mačky aktívne neprenášajú koronavírus na človeka

Košice 16. apríla (TASR) – Psy, mačky, komáre alebo kliešte sa podľa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach aktívne nepodieľajú na prenose koronavírusu SARS-CoV-2 na človeka, keďže jednotlivé druhy koronavírusov sú hostiteľsky špecifické. Nový koronavírus sa môže prenášať v srsti zvieraťa. TASR o tom informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.



„Sú preukázané prípady, že niektoré druhy koronavírusov, ktoré spôsobujú vážny respiračný syndróm ľudí ako SARS a MERS, sa do ľudskej populácie rozšírili od určitých druhov zvierat, ako sú napríklad cibetky, netopiere, ťavy, svine,“ vysvetlil prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium a profesor v odbore mikrobiológia Juraj Pistl. Podľa jeho slov sa pri novom koronavíruse predpokladá, že ide o luskona krátkochovostého. „Následne sa však šíria už len v ľudskej populácii. Ide teda o prerazenie medzidruhovej bariéry, na čo je potrebný celý rad rôznych situácií ako na strane zvierat, tak aj na strane vírusu,“ dodal.



Zároveň pripomína, že aj pri bežnom kontakte s mačkami a psami je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia, aby sa zabránilo prípadnému pasívnemu prenosu podobne, ako je to pri kontaminácii materiálu infikovaným človekom. Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa totiž môže prenášať v srsti zvieraťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorou osobou. „Je schopný prežiť niekoľko hodín na rôznych materiáloch, preto sa predpokladá, že rovnaký pasívny prenos je teoreticky možný aj povrchom zvieraťa, ktorým komunikuje s vonkajším prostredím,“ uvádza UVLF, podľa ktorej aj pri starostlivosti o tieto zvieratá by sa mali nosiť ochranné rúška a rukavice. Zároveň je podľa nej potrebné vyhýbať sa ostatným majiteľom psov pri venčení a tiež kontaktu zvierat medzi sebou.



Kliešte a komáre podľa Pistla nie sú biologickými prenášačmi nového koronavírusu. „Prípadmi vírusu kliešťovej encefalitídy či západonílskej horúčky sa pracoviská UVLF zaoberajú na vedeckej báze. Na prenos vírusov krv sajúcim hmyzom je nevyhnutná ich schopnosť replikovať sa v ich bunkách, čo u koronavírusov nebolo preukázané,“ dodal.