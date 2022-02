Veterinári v Košiciach začali letný semester

Košice 7. februára (TASR) – Viacerí študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa aj naďalej budú vzdelávať dištančne. V súvislosti s pondelkovým začiatkom letného semestra v tomto akademickom roku o tom informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková. Začiatok semestra podľa nej zároveň sprevádzajú aj vážne obavy o budúcnosť. Vedenie univerzity tvrdí, že pre zníženú dotáciu je veterinárne vzdelávanie ohrozené.



Vzdelávanie na UVLF sa aktuálne uskutočňuje v režime OTP. Dištančnú výučbu ponechávajú v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. „Výučba sa začala v prezenčnej forme iba pre študentov posledných, šiestych ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a hygiena potravín, ktorí majú plánovanú blokovú výučbu,“ uviedla univerzita s tým, že pre všetkých ostatných študentov vo všetkých študijných programoch bude výučba do 18. februára realizovaná on-line formou. Ak sa situácia zlepší, univerzita je pripravená prejsť na prezenčnú výučbu.



UVLF zároveň vyjadrila obavy z ohrozenia veterinárneho vzdelávania na Slovensku, ako dôvod uviedla zníženie štátnej dotácie. „Sme medzinárodne akreditovaná univerzita, čo nás z hľadiska kvality radí medzi najlepšie európske veterinárne univerzity, no, paradoxne, súčasný slovenský systém posudzovania to vôbec neberie do úvahy,“ povedala rektorka univerzity Jana Mojžišová. Podľa jej slov po viac ako 70 rokoch existencie bojujú o prežitie. Kritizuje tiež, že sa málo zohľadňuje finančná náročnosť nepretržitej prevádzky so živými ustajnenými zvieratami, ale aj s tými, ktoré tu absolvujú liečbu či hospitalizáciu.



UVLF si medziročne z dôvodu zníženia štátnej dotácie a zmeny metodiky rozpisu dotácie pohorší v tomto roku o 2,2 milióna eur. Oproti roku 2020 klesla dotácia celkovo o 3,9 milióna eur. V tomto roku tak predstavuje výšku 12,5 milióna eur. Podľa kvestora univerzity Róberta Schrétera z dôvodu zníženej dotácie nebudú môcť realizovať niektoré naplánované investície a rozvoj univerzity sa tým značne spomalí.



Univerzita deklarovala, že napriek problémom s financovaním zatiaľ nebude meniť obsah vzdelávania a rušiť študijné programy.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) minulý týždeň uviedol, že so znižovaním dotácií smerom k vysokým školám by sa nemalo pokračovať. Podľa neho je potrebné uvoľňovať pre školstvo peniaze. Tvrdí, že ak chceme reformu, tak je vysokým školám potrebné garantovať nejaké finančné záruky a tieto financie majú byť vrátené.



Obavy o situáciu verejných vysokých škôl vyjadrili napríklad aj Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave, ako aj všetky tri reprezentácie vysokých škôl – Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia aj Študentská rada vysokých škôl.