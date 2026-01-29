< sekcia Regióny
Veterinári zachránili dva psy žijúce v úbohých podmienkach
Majiteľ psov tvrdil, že nevedel o zákaze používať reťaze.
Autor TASR
Svätý Peter 29. januára (TASR) - Veterinárni lekári z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno zachránili dva psy žijúce v rodinnom dome v obci Svätý Peter v okrese Komárno. Fenku našli natrvalo priviazanú k premočenej latríne, šteniatko sa od nej nepohlo. Podmienky, v ktorých žili, boli žalostné, potvrdila Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Fena mala povypadávanú srsť na časti tela s kožnými reakciami. Tam, kde srsť zostala, bola zlepená do dredov. Majiteľ psov tvrdil, že nevedel o zákaze používať reťaze. Pozemok bol pritom oplotený, pes nemusel byť priviazaný, upozornili veterinári.
Vzhľadom na nízku životnú úroveň obyvateľov domu nebola podľa názoru veterinárov možná náprava. Oba psy preto majiteľom odobrali a umiestnili ich do karanténnej stanice. Chovateľ dostal zákaz zaobstarať si ďalšie spoločenské zvieratá a bude riešený v priestupkovom konaní.
