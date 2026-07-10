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Veterinári zhabali z neregistrovaného chovu poníka

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Kontrolu u chovateľa vykonali inšpektori RVPS Prievidza v súčinnosti s RVPS Martin a policajtmi v utorok (7. 7.) aj na základe indícií, že opäť vlastní zviera.

Autor TASR
Tužina 10. júla (TASR) - Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Prievidza zhabali chovateľovi trojročného poníka. Kôň bol bez registrácie, pasu, povinných veterinárnych vyšetrení a v nevhodných chovných podmienkach. Rovnakému chovateľovi zhabali ešte vlani koňa s menom Jung. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Kontrolu u chovateľa vykonali inšpektori RVPS Prievidza v súčinnosti s RVPS Martin a policajtmi v utorok (7. 7.) aj na základe indícií, že opäť vlastní zviera. S prihliadnutím na opakované porušovanie povinností z jeho strany v minulosti rozhodli o zhabaní koňa.

„K zhabaniu zvieraťa RVPS pristúpila preto, že ďalšie ponechanie zvieraťa u chovateľa by bolo v rozpore s požiadavkami na jeho ochranu a welfare. Zviera bolo bezodkladne premiestnené do štátneho zariadenia, kde mu je zabezpečená odborná veterinárna starostlivosť a primerané podmienky,“ priblížila ŠVPS.

Rovnakému chovateľovi inšpektori podľa nej zhabali vlani aj koňa s menom Jung, ktorého našli uľahnutého s preležaninami po neodbornej korektúre kopýt.

„Kôň je spoločenské stádové zviera. Potrebuje dostatok priestoru na pohyb, kontakt s inými koňmi, svetlo, kvalitné krmivo, nepretržitý prístup k vode a pravidelnú starostlivosť,“ ozrejmili veterinári.

Podotkli, že žiadny kôň by nemal byť dlhodobo držaný v tmavom priestore, vo výbehu nevyhovujúcej veľkosti ohradenom ostnatým drôtom, plesnivým senom a bez zabezpečenia jeho základných etologických potrieb. „Tento prípad je ďalším dôkazom, že povinnosť zabezpečiť zvieraťu primerané podmienky chovu nie je len zákonnou požiadavkou, ale aj základným prejavom zodpovedného prístupu k zvieratám,“ skonštatovali.

Chovateľovi podľa ŠVPS teraz hrozí pokuta, zákaz chovu zo strany RVPS a preverenie situácie aj orgánmi činnými v trestnom konaní.
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