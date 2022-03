Veterinárov vyhľadávajú utečenci z Ukrajiny najmä pre zvieracie pasy

Michalovce 8. marca (TASR) – Veterinárni lekári v prihraničných okresoch na východe Slovenska zatiaľ zvýšený nápor zvierat sprevádzajúcich svojich majiteľov utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine nepocítili. Niekoľko zaznamenaných návštev súviselo najmä s očkovaním a vystavením európskeho zvieracieho pasu, jedna aktivita smerovala k zvieratám, ktoré zostali na hraniciach, vyplýva z informácií, ktoré TASR zverolekári poskytli.



"Bol som na hranici zaočkovať 15 mačiek, ktoré tam v prepravkách nechala nejaká Ukrajinka, prišiel ich tam vyzdvihnúť slovenský útulok, a tiež troch psov, ktorí po utečencoch na priechode zostali," povedal pre TASR michalovský veterinár Peter Knapec. V miestnej klinike dosiaľ začipovali a zaregistrovali piatich psov, ktorých si ich majitelia plánujú odviezť do Ekvádora. Veterinárka Kristína Hiraková zo Sobraniec kastrovala jednu mačku, v dvoch prípadoch vystavila doklady potrebné pre registráciu zvieraťa do európskych systémov. Humenskú zverolekárku Lenku Lisú privolali do dočasného núdzového tábora v Humennom k boľavej psej labe.



Jedného klienta z Ukrajiny dosiaľ zaznamenali aj v nemocnici Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. "Ak sa v ďalších dňoch nejaké prípady vyskytnú, nemocnica ich bude riešiť operatívne podľa potreby, účtovať bude iba nevyhnutný použitý materiál," uviedla k preplácaniu zákrokov pre TASR hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková. Rovnaký postoj deklarovali aj všetci oslovení zverolekári.



Ako na sociálnej sieti v pondelok (7. 3.) informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru, od 25. februára prijali na hraničných priechodoch na ukrajinsko-slovenskej hranici 256 formulárov o dovoze spoločenských zvierat. Z nich 103 sa týkalo psov a 30 mačiek, medzi 123 zvyšnými zvieratami boli exotické vtáky, fretky, potkany, myši a ďalšie druhy.



Slovenská republika prijíma na hraničných priechodoch spoločenské zvieratá prichádzajúce z vojnou postihnutej Ukrajiny aj bez pasu a očkovania. Osoby sprevádzané takýmito spoločenskými zvieratami sú povinné vypísať tlačivo, ktoré je k dispozícii priamo na hraničných priechodoch, dostupné je aj u mnohých veterinárov.