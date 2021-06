Veža Baziliky sv. Jakuba je opäť sprístupnená pre verejnosť

Bratislava/Levoča 3. júna (TASR) - Turisti i domáci si môžu opäť vychutnať výhľad na mesto Levoča z veže Baziliky sv. Jakuba. Tá je v týchto dňoch opäť prístupná pre verejnosť. Informuje o tom mesto Levoča na svojej webovej stránke.



Bazilika sv. Jakuba sa nachádza v centre mesta a pohľad z veže ponúka výhľad nielen na Levoču a jej okolitú prírodu, ale aj na Vysoké Tatry či Slovenský raj. Na vežu vedie 216 schodov. "Túto turistickú sezónu bude výstup na vežu obohatený o prezentáciu diel amatérskych umelcov zapojených do súťaže Som umelec, ktorej cieľom bolo vytvoriť obraz, maľbu alebo fotografiu na tému Levoča - Život v meste a ukázať tak návštevníkom osobité pohľady obyvateľov na mesto," uvádza sa na webe mesta Levoča.



Výstupy na vežu sa od pondelka do piatka realizujú v časových intervaloch od 11.00 do 17.00 h alebo podľa situácie a množstva návštevníkov. Počas víkendov je to v čase od 13.00 do 17.00 h. Na webe mesta sa uvádza, že prehliadky sa konajú organizovane bez sprievodcu. Maximálny počet osôb na výstup je desať.