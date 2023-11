Veži Kostola sv. Kataríny v Kremnici prinavrátia pôvodný vzhľad

Kremnica 21. novembra (TASR) - Vežu Kostola sv. Kataríny v Kremnici obnovia do podoby, akú nadobudla počas regotizácie v 19. storočí. Táto dominanta mesta sa tak po rekonštrukcii vráti po desiatkach rokov k vzhľadu, ktorí si môžu poniektorí pamätať ešte zo starých dobových fotografií.



Reštaurátor Jan Janda priblížil, že táto významná stavba prešla niekoľkými vývojovými etapami a tiež bola viackrát poškodená. V 19. storočí ju obnovil uhorský architekt a reštaurátor Ferenc Storno v duchu regotizácie a na omietke imitoval kvádrovanie. Táto podoba veže bola zmenená koncom 80. rokov minulého storočia, keď kvádrovanie nahradili novodobými omietkami.



"Pri výskume sme túto omietku z 19. storočia našli niekde zachovanú viac a niekde menej a po konzultácii s pamiatkovým úradom sme sa rozhodli, že sa vrátime k tejto relevantnej úprave z 19. storočia," dodal odborník.



Fasáda tejto ikonickej stavby sa tak podľa jeho slov významne zmení a to nielen farebnosťou, ale aj štruktúrou. Celú plochu veže bude pokrývať iluzórne kvádrovanie, ktoré je imitáciou štukového kameňa. Také isté kvádrovanie je podľa jeho slov dochované aj lodi kostola. Stavbou s rovnakou úpravou je podľa odborníkov aj Bazilika minor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.



Vežu kostola začali opravovať v septembri tohto roka. Aktuálne sú rekonštrukčné práce pre počasie pozastavené a stavba je zazimovaná. Podľa Jandu má novú omietku zatiaľ len časť veže a ani jej farebnosť zatiaľ nie je konečná, keďže kvádrovanie bude realizované vo viacerých farebných odtieňoch.



Riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnici Diana Kmeťová Miškovičová priblížila, že reštaurátorské výskumy priniesli aj ďalšie odhalenia, ktoré chcú na veži opäť priznať. Ide napríklad o niektoré ornamentálne prvky na zábradlí veže či zlátenie hodín na veži. Práce sa podľa jej slov predĺžia o jeden mesiac, obnovenú pamiatku, ktorá bude opäť prístupná verejnosti, chcú odprezentovať v auguste budúceho roka.



Obnova veže už bola podľa riaditeľky múzea potrebná, pôvodná omietka bola zatečená, vlhká a opadávala. Kvádrovanie, ktoré zakryli koncom 80. rokov, bolo kedysi viditeľné, čo si ešte zrejme mnohí pamätajú. Dokumentujú ho aj staré fotografie. "Ibaže dokumentácia z toho obdobia naznačovala, že komplet celá omietka z 19. storočia bola sňatá z tej veže a my sme boli pri rekonštrukcii prekvapení, že sme ju tam objavili a celkom v peknom zastúpení," podotkla.



Zároveň dodala, že obnova areálu bude v budúcnosti pokračovať. "Na ďalšie roky máme naplánované obnovu nielen lode kostola, ale je potrebné sanovať aj vlhkosť, ktorá je tu v areáli. Takže aj tam sa budú pripravovať nejaké technické riešenia na to, aby nám celý ten kostol nevlhol odspodu," dodala Kmeťová Miškovičová.