Vežu sanktuária otvára Stropkov v novej sezóne s viacerými novinkami

Stropkov 8. marca (TASR) - Vežu Sanktuária Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove mesto od utorka opäť sprístupnilo pre verejnosť v rámci tohtoročnej turistickej sezóny. Otvorená po rekonštrukcii bola v júli minulého roka a do konca novembra ju navštívilo takmer 1000 ľudí. Podľa hovorcu mesta Stropkov Petra Nováka ide o najvyššiu stavbu v širokom okolí a návštevníci tam nájdu viaceré novinky.



Turisti mohli v interiéri veže obdivovať dobovú architektúru, unikátne pohľady do priestorov kostolného krovu, hodinový stroj, pohon hodín, zvony, pohľad cez presklený strop do 20 metrov vysokého krovu veže a na záver výhľady na široké okolie z výšky 27 metrov. Lákadlom sa stali aj pravidelné nočné prehliadky.



"Pre verejnosť sme pripravili viacero noviniek. Pri vstupe bol nainštalovaný informačný panel s grafickým nákresom veže a opisom jednotlivých podlaží, na ďalších podlažiach pribudli nové informačné panely so zaujímavými informáciami o meste, hrade i samotnej veži s fotografiami. Niektoré obrázky či skice môže verejnosť vidieť prvýkrát, keďže doteraz sa nachádzali v archívoch," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Na treťom poschodí pribudol obraz na plátne s motívom ukrižovaného Krista, ktorý v minulosti visel na hlavnom oltári počas Veľkej noci, a zachrániť sa ho podarilo počas poslednej rekonštrukcie. Zaujímavosťou je i veľkorozmerný panel, na ktorom je vyobrazená skica stropkovského farského kostola z roku 1876. Ide o najstaršiu známu podobu sakrálnej stavby a jej tvorcom bol zakladateľ pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku, výtvarník a pedagóg, rodák z Bardejova Viktor Miškovský.



"Na samom konci prehliadky sa na parapetoch ochodze nachádzajú panely, na ktorých možno vidieť pohľady na starý Stropkov zo všetkých svetových strán," dodal Brendza.



Rekonštrukcia historického objektu prebehla v roku 2020 a celkové náklady dosiahli bezmála 160.000 eur, z čoho 60.000 eur tvorila dotácia z Úradu vlády SR, zvyšok uhradilo mesto z vlastného rozpočtu.