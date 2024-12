Via feraty Zobor sú uzavreté, nová sezóna začne až v máji

Nitra 12. decembra (TASR) - Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) upozorňuje na zimnú uzáveru Via ferát Zobor. Platí od začiatku decembra tohto roka a potrvá do 30. apríla 2025. "Tohtoročné počasie umožnilo využívať feraty do neskorej jesene. Počas sezóny sme nezaznamenali komplikácie ani zranenia," potvrdila NOCR. Nová sezóna sa začne 1. mája budúceho roka.



Zoborské feraty tvorí aktuálne osem trás rôzneho stupňa obtiažnosti. K pôvodných štyrom, otvoreným priamo pod vrcholom Pyramídy v septembri 2022, pribudli v auguste tohto roka ďalšie štyri trasy - jelšová, pavúčia, vtáčia a traverz k pavúčej a vtáčej. Vlastníkom prvých štyroch trás je Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj, vlastníkom trás päť až osem je NOCR.