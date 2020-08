Via ferratový svet na Skalke rozšírili o najťažšiu trasu F-úha

Kremnica 16. augusta (TASR) – Areál Via ferratový svet na Skalke pri Kremnici v okrese Žiar nad Hronom mesto rozšírilo o nové prvky vrátane ferratovej cesty F-úha s náročnosťou F. Rozpočet na novovybudované časti bol podľa samosprávy 40.700 eur, pričom Banskobystrický samosprávny kraj podporil projekt sumou 10.000 eur.



„Pre návštevníkov sme vybudovali Via ferratový svet so zaistenými lezeckými cestami s obťažnosťou B, C, E, ako aj najťažšou ferratovou cestou s náročnosťou F. Lezecké cesty sú prepojené aj rôznymi technickými prvkami ako vtáčie hniezda, kyvadlo, kladina či lanové mosty,“ priblížil primátor Kremnice Alexander Ferenčík s tým, že pre najmenších návštevníkov areálu pripravili Detský raj s rôznymi atrakciami.



Podľa výkonného riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiřího Pěča Kremnicu návštevníci objavujú stále viac a stáva sa obľúbeným cieľom výletov a dovoleniek nielen Slovákov, ale aj zahraničných hostí.



„Popri banskej minulosti a krásnom historickom námestí je atraktívnym bodom rekreačné stredisko Skalka. V sezóne ju vyhľadáva naozaj obrovské množstvo návštevníkov, a som preto rád, že novootvorený Via ferratový svet rozširuje možnosti pre skúsených lezcov, ale aj začiatočníkov,“ podotkol.



Zaistené cesty (via ferraty) areálu Via ferratový svet sa nachádzajú v Kremnických vrchoch v starej časti Skalky. Vstup do Via ferratového sveta je pri starých vlekoch na Skalke. Ferratové sety je možné zapožičať si vo viacerých ubytovacích zariadeniach priamo na Skalke.