Via ferraty na Skalke budú pre návštevníkov prístupné od začiatku júna

Kremnica 30. mája (TASR) – Via ferraty na Skalke pri meste Kremnica budú po zimnej uzávere od stredy (1. 6.) opäť prístupné pre návštevníkov. Začiatku letnej sezóny predchádzala kontrola via ferratových trás i cvičenia horských záchranárov. Na oficiálnej stránke o tom informuje mesto Kremnica.



Pred začiatkom hlavnej sezóny bola na via ferratách vykonaná prehliadka, ktorá spočíva vo vizuálnej kontrole trás, spevnení a dotiahnutí spojov a drevených konštrukcií či kontrole a nastavení istiacich reťazí. "Súčasťou revízie je aj ošetrenie korodujúcich miest, povrchová úprava statických drevených častí, kontrola chodníkov či biocídna ochrana pred drevokazným hmyzom a poveternostnými podmienkami," priblížila samospráva.



Podľa mesta Kremnica sú via ferraty na Skalke po technickej stránke na nápor turistov pripravené. V súvislosti s končiacou sa zimnou uzáverou via ferratových trás sa na ich opätovné otvorenie pripravovali aj členovia Horskej služby Kremnické vrchy, ktorí si na cvičnej lezeckej stene precvičili systémy záchrany i zdravotnú pomoc turistom.



Via ferraty na Skalke začalo mesto Kremnica budovať v roku 2017, k lokalite Via ferraty Komín v roku 2019 pribudol aj 80 metrov dlhý visutý most. V roku 2020 samospráva otvorila druhú lokalitu s názvom Via ferratový svet, ktorej súčasťou je napríklad presklená visutá lávka či najťažšia ferratová cesta na Slovensku. Aktuálnym zámerom mesta Kremnica je lokalitu rozšíriť aj o vyše kilometer dlhú lanovú zip-line dráhu.