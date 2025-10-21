< sekcia Regióny
Viac ako 1500 gréckokatolíkov vyrazí na Jubilejnú púť do Ríma
Koncert sa uskutočňuje pod záštitou biskupov Rady hierarchov gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a pod záštitou Juraja Priputena, veľvyslanca SR pri Svätej stolici.
Autor TASR
Prešov 21. októbra (TASR) - Vyše 1500 veriacich z celej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku spolu s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a bohoslovcami sa v týchto dňoch vydáva na Jubilejnú púť do Večného mesta. Program púte a návšteva štyroch hlavných pápežských bazilík spolu s prechodom cez sväté brány sa uskutoční počas štyroch dní od piatka (24. 10.) do pondelka 27. októbra. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
„Touto púťou chcem ja osobne, a pozývam k tomu všetkých biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a veriacich, v prvom rade ďakovať Bohu za všetky dary a milosti, ktoré naša gréckokatolícka cirkev od Boha obsiahla v minulosti a ktoré má Pán pre nás ešte len pripravené. Naša cirkev v minulosti veľmi trpela pre vernosť Svätému Otcovi, biskupi a kňazi stratili slobodu, niektorí aj to najcennejšie - život. Veriaci nemali možnosť ísť sa pomodliť do svojho chrámu či prijímať sviatosti vo svojej cirkvi, ale Boh toto temné obdobie obrátil na vzkriesenie našej cirkvi, na nový rozkvet,“ povedal vladyka Jonáš Maxim, metropolita a hlava gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Okrem vladyku Jonáša bude na púti prítomný aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup spoločne s pomocným biskupom vladykom Milanom Lachom SJ a vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup exarchátu v Toronte. K slovenským gréckokatolíkom sa pripojí aj vladyka Kiro Stojanov, ktorý je eparchiálnym biskupom macedónskej gréckokatolíckej cirkvi spoločne s niekoľkými kňazmi a veriacimi Eparchie Zosnutia Presvätej Bohorodičky so sídlom v Strumici, ktorá má približne 10.000 veriacich.
Na programe je okrem jubilejnej audiencie so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra i modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom, možnosť prechodu svätou bránou vo viacerých bazilikách, archijerejská svätá liturgia a koncert Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc.
