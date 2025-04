Viac ako 200 detí vyzdobilo stromy na námestí v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín 17. apríla (TASR) - Viac ako 200 detí z dolnokubínskych materských škôl sa v týchto dňoch zapojilo do veľkonočnej tradície. Spolu so svojimi učiteľkami vyzdobili stromy na Hviezdoslavovom námestí farebnými veľkonočnými vajíčkami a dekoráciami, ktoré vlastnoručne vytvorili. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



„Spolu so základnými, materskými a umeleckými školami sa počas celého roka snažíme zachovávať tradície, ktoré nám zanechali naši predkovia. Medzi ne patrí aj zdobenie veľkonočných vajíčok, ktorými naši najmenší spolu s učiteľkami skrášlili stromy na námestí. Podobne ako si doma zdobíme svoje príbytky, chceme spríjemniť a oživiť aj naše mesto – pre jeho obyvateľov aj návštevníkov,“ uviedol zástupca primátora mesta Dolný Kubín Matúš Lakoštík.



Ďalej dodal, že výzdoba nielen oživuje verejný priestor, ale zároveň motivuje obyvateľov mesta, aby sa prišli pozrieť na výtvory svojich detí. „Na námestie prichádzajú rodičia aj starí rodičia, ktorí si s hrdosťou obzerajú práce svojich škôlkarov. Mesto tak dýcha sviatočnou atmosférou,“ doplnil Lakoštík.



V predchádzajúcich rokoch materské školy zdobili veľkonočnou výzdobou najmä svoje areály. Tento rok však svoje kreatívne výtvory preniesli do centra mesta, čím sa sviatočná nálada rozšírila i medzi širokú verejnosť. Veľkonočná výzdoba bude na Hviezdoslavovom námestí sprístupnená verejnosti počas celého veľkonočného obdobia.