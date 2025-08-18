Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
Viac ako 200 účastníkov sa zúčastnilo charitatívneho Behu na boso

Na snímke pretekárka počas behu na boso. Foto: TASR - František Iván

Beh na boso Tatry nie je len o športe, ale predovšetkým o solidarite a komunite, uviedli organizátori.

Autor TASR
Veľká Lomnica 18. augusta (TASR) - Viac ako 200 účastníkov sa počas uplynulej nedele pod Tatrami zúčastnilo charitatívneho Behu na boso. Organizátori 2. ročníka bežeckého podujatia informovali, že vďaka dobročinnej tombole a darom od partnerov sa podarilo vyzbierať takmer 3000 eur, ktoré rozdelili medzi tri rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Financie využijú na liečbu a terapie pre svoje deti.

„Beh na boso Tatry nie je len o športe, ale predovšetkým o solidarite a komunite. Ďakujeme všetkým bežcom, partnerom a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili a pomohli priniesť radosť tým, ktorí to najviac potrebujú. Deti, ktoré sme spoločne podporili, nám pripomínajú, čo je v živote naozaj dôležité,“ uviedli organizátori.

Podujatie sprevádzala priateľská atmosféra, pestrý sprievodný program pre deti aj dospelých a bohatá tombola, pričom bonusovou cenou bolo ručne maľované tričko a batoh od Benjamina, chlapca s autizmom z Popradu, ktorého plánujú organizátori podporiť zbierkou v budúcom ročníku.
