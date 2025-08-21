< sekcia Regióny
Viac ako 30 stredných škôl v Prešovskom kraji je bez bariér
Autor TASR
Prešov 21. augusta (TASR) - Viac ako 30 stredných škôl, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), sú bez bariér. Vďaka projektom debarierizácie uľahčili prístup k vzdelávaniu aj znevýhodneným žiakom stredné školy kraja z okresov Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou, Levoča, Kežmarok, ako aj Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa a Svidník. Do nových debarierizačných riešení bolo investovaných 4,9 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Objekty slovenských škôl boli postavené pred desiatkami rokov a pri ich výstavbe sa neriešila architektonická existencia bariér. Ich bezbariérovosť je jednou zo základných podmienok na realizáciu inkluzívneho vzdelávania a znižovania rizika sociálnej izolácie detí so zdravotným znevýhodnením. My sme si nutnosť vytvárať tu bezpečné prostredie aj pre tieto skupiny žiakov uvedomovali už nejaký čas. Preto sme v maximálnej miere využili možnosť zapojiť sa do výzvy rezortu školstva z plánu obnovy a odolnosti a v rámci tej sme patrili medzi najaktívnejšie kraje. Zdroje z výzvy sme využili takmer pre všetky naše oprávnené školy,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Školy sa v rámci projektových činností zamerali najmä na vybudovanie bezbariérových vstupov do svojich budov, taktiež na vybudovanie exteriérových rámp a automatických vstupných dverí vrátane parkovania. V interiéroch pribudli schodiskové plošiny, výťahy či výťahové plošiny, ktoré imobilným zabezpečujú bezproblémový pohyb medzi poschodiami. Debarierizácia sa dotkla aj sociálnych zariadení škôl, ich učební, šatní a ďalších miestností.
Školy svoje projekty uskutočnili v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorá pri celkovom rozpočte 32,6 milióna eur alokovanom z plánu obnovu počítala s realizáciou projektov v približne 182 väčších slovenských školách s počtom žiakov nad 275.
Zdroje výzvy boli obmedzené na maximálne 180.000 eur na projekt, preto sa realizované opatrenia zamerali hlavne na prvú kategóriu bezbariérovosti školského prostredia, a to na prístupnosť osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Výdavky nad rámec poskytnutých finančných prostriedkov pokryl PSK z vlastných zdrojov, ktoré boli vo výške viac ako 280.000 eur.
