Vyše 95 percent pozitívnych prípadov v Košiciach sú nezaočkovaní

Košice 23. novembra (TASR) - Oproti vrcholu druhej vlny pandémie je v súčasnosti o 40 percent viac pozitívne testovaných Košičanov na ochorenie COVID-19. Vyše 95 percent prípadov v Košiciach a okolí tvoria ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní. Vyplýva to z utorkového rokovania Krízového štábu mesta Košice. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že zaočkovanosť v Košiciach je spomedzi všetkých krajských miest najnižšia.



Ako uviedla riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach Zuzana Dietzová, počas uplynulého týždňa pribudlo na území košického regiónu každý deň priemerne 678 pozitívne testovaných. Z toho 21 percent tvorí mládež do 18 rokov. V súčasnosti zaznamenávajú najčastejšie šírenie nového koronavírusu v rodinách, pracovných kolektívoch a školách.



RÚVZ eviduje dve menšie ohniská nákazy. V Oáze – nádej pre nový život v Bernátovciach po otestovaní zaznamenali 27 pozitívnych a v Zariadení sociálnych služieb v Bidovciach sedem.



Magistrát ďalej uvádza, že z dôvodu ochorenia COVID-19 aktuálne absentuje prezenčná výučba celkovo v 25 triedach v materských školách. Online výučbu majú žiaci 159 tried základných a 70 tried stredných škôl v meste a okolí.



Podľa Dietzovej celková zaočkovanosť v Košiciach dosahovala ku koncu minulého týždňa 47,1 percenta osôb a v okrese Košice-okolie to bolo 38,1 percenta. Podobne sú na tom Košice aj v zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov. „V rámci tejto kategórie je v Košiciach zaočkovaných 63,9 percenta osôb a na okolí len 61,2 percenta osôb. V porovnaní s inými krajskými mestami sme na chvoste tohto rebríčka. Ak by sme chceli dosiahnuť na žolíka a mohli sa tak v súčasne platnom COVID automate posunúť späť do bordovej farby, potrebovali by sme zaočkovať ešte 996 osôb nad 50 rokov v meste a 1490 na okolí,“ povedala. Verí, že v Košiciach by sa tak mohlo stať do konca tohto roka.



V rámci prevencie podľa nej vykonávajú kontroly dodržiavania platných epidemiologických opatrení napríklad aj na bohoslužbách. Prevádzkovateľom reštauračných zariadení doposiaľ udelili 61 blokových pokút.



O tom, či sa vianočné trhy v Košiciach budú konať, sa zatiaľ nerozhodlo. „Definitíva bude jasná až po tom, keď vláda v priebehu tohto týždňa prijme avizované opatrenia zamerané na zníženie šírenia nového koronavírusu,“ uvádza mesto.



Prednosta Okresného úradu v Košiciach Martin Seman na krízovom štábe vyzval Košičanov, aby tiesňovú linku 112 využívali len v najnevyhnutnejších prípadoch. Krajské operačné stredisko záchrannej služby totiž v súčasnosti eviduje mnoho telefonátov, v ktorých volajúci žiadajú jeho pracovníkov o rôzne rady a vysvetlenia.



V piatich košických nemocniciach je v súčasnosti 294 pacientov v kritickom stave. Od septembra na nový koronavírus zomrelo v Košiciach a okolí 81 ľudí.