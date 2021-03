Viac ako polovica obyvateľov B. Bystrice je sčítaná, tvrdí magistrát

Banská Bystrica 4. marca (TASR) – Do konca marca prebieha elektronické sčítavanie obyvateľov a v meste pod Urpínom je už sčítaná viac ako polovica Banskobystričanov. Informovala o tom vo štvrtok banskobystrická samospráva na sociálnej sieti. Pripomína odkaz na stránku www.scitanie.sk pre občanov, ktorí sa ešte nesčítali.



"Upozorňujeme na skutočnosť, že sčítanie obyvateľov zneužívajú rôzne skupiny podvodníkov. Plne elektronické sčítanie znamená, že obyvateľ sa sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby. V prípade, že sa takýmto spôsobom nevie, môže využiť asistované sčítanie, o ktorom budeme informovať začiatkom apríla," informoval banskobystrický magistrát.



"Seniori by mali byť obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich môžu telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom či asistovanom sčítaní. Upozorňujeme, aby v žiadnom prípade cudzie osoby, núkajúce im pomoc, do svojich príbytkov nevpúšťali," zdôraznilo mesto.