Viac ako polovica starostov v Bánovskom okrese nemá protikandidáta

Bánovce nad Bebravou 27. septembra (TASR) - Viac ako polovica starostov obcí v okrese Bánovce nad Bebravou nemá v októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí protikandidáta. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou.



Okres tvorí okrem mesta Bánovce nad Bebravou 42 obcí, v 23 z nich nemá súčasný starosta alebo starostka protikandidáta. Ide o obce Borčany, Brezolupy, Dubnička, Kšinná, Libichava, Malá Hradná, Miezgovce, Nedašovce, Otrhánky, Pečeňany, Pravotice, Prusy, Slatina nad Bebravou a Slatinka nad Bebravou. Súčasný starosta či starostka by mali pôsobiť ďalšie štyri roky aj v obciach Šípkov, Šišov, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Vysočany a Žitná-Radiša. Jedna kandidátka sa bude uchádzať i post starostky Omastinej, súčasný štatutárny zástupca už nebude kandidovať.



Naopak, najviac kandidátov na starostu zaregistrovali v Horných Našticiach, a to šesť. Nie je pritom medzi nimi súčasný starosta.



K zmene na poste starostu dôjde i v Čiernej Lehote, Dežericiach, Dvorci, Chudej Lehote a Timoradzi. Doterajší štatutárni zástupcovia sa už totiž o hlasy voličov uchádzať nebudú.