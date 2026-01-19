Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Regióny

Viac ako sto projektov chce získať podporu z programu Zelené oázy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Program Zelené oázy dlhodobo podporuje projekty, ktoré prepájajú starostlivosť o životné prostredie s aktívnym zapájaním ľudí do diania v ich okolí.

Autor TASR
Banská Bystrica 19. januára (TASR) - Prijímanie grantových žiadostí v aktuálnej výzve programu Zelené oázy sa v pondelok uzatvára. Do výzvy sa zapojili žiadatelia z rôznych regiónov Slovenska, ktorých spája snaha meniť zanedbané či nevyužívané miesta na živé a zelené priestory slúžiace komunitám. TASR o tom informovala Lucia Hasbach z banskobystrickej Nadácie Ekopolis, ktorá program Zelené oázy realizuje.

„Odborná komisia bude v nasledujúcich týždňoch hodnotiť predložené projekty. Už teraz vieme, že o podporu sa uchádza viac ako sto projektových žiadostí. Hodnotitelia vyberú projekty, ktoré budú podporené priamo po zasadnutí komisie. O podporu ďalších ôsmich zástupcov z každého kraja Slovenska bude verejnosť hlasovať na https://spoludokazemevela.sk/ od 5. februára do 5. marca,“ konštatovala Hasbach.

Program Zelené oázy dlhodobo podporuje projekty, ktoré prepájajú starostlivosť o životné prostredie s aktívnym zapájaním ľudí do diania v ich okolí.
.

Neprehliadnite

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

Týždenník: Myšlienky Ľ. Štúra