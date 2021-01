Banskobystrický kraj rozdá respirátory pracovníkom stredných škôl

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Všetkých 3207 zamestnancov stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), dostanú balíček piatich respirátorov FFP2, čím chce kraj zvýšiť ich ochranu pred novým koronavírusom a uľahčiť im fyzický návrat do škôl. TASR o tom vo štvrtok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici s tým, že respirátory KN95 (FFP2) pre nich kraj uvoľní z vlastných zásob.



"S ohľadom na novú, agresívnejšiu mutáciu nového koronavírusu, ktorú zaznamenali odborníci už aj na Slovensku, sme sa rozhodli posilniť ochranu zamestnancov našich škôl. Chceme, aby boli pripravení a vybavení dostatočnými ochrannými prostriedkami, keď vláda rozhodne o otvorení škôl," zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.



Balíček respirátorov bez výdychového ventilu dostanú nielen učitelia, ale i všetci nepedagogickí zamestnanci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.



"Zvýšenú ochranu sa nám v spolupráci so spoločnosťou Gevorkyan podarilo zabezpečiť i pre šoférov autobusov prímestskej dopravy. Vodiči SAD Lučenec a SAD Zvolen dostali špeciálne certifikované ochranné masky, určené na viacnásobné použitie," dodal Lunter.



Podľa Štepánekovej osobné ochranné prostriedky kraj pravidelne distribuuje aj do zariadení sociálnych služieb či ambulantným lekárom. S karanténnymi balíčkami v čase krízy pomohol tiež súkromným zriaďovateľom. Za minulý rok vynaložil BBSK na boj s koronakrízou okolo 700.000 eur.