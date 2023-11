Viaceré alternatívy rozpočtu na nový rok mesto Detva nepripravuje

Detva 18. novembra (TASR) - Na príprave rozpočtu mesta Detva na nový rok je najkomplikovanejšie zostaviť ho tak, aby bol bežný rozpočet prebytkový alebo aspoň vyrovnaný. TASR to potvrdil hovorca Detvy Milan Suja s tým, že žiadne viaceré alternatívy samospráva nepripravuje.



Ako ďalej uviedol, návrh by mali poslanci schvaľovať na poslednom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva 14. decembra. Podľa neho mesto počíta s podielovými daňami pre rok 2024 približne na rovnakej úrovni ako v tomto roku. "Rozpočtové provizórium by hrozilo mestu vtedy, ak by sa nepodarilo schváliť programové vyhlásenie vlády," zdôraznil.



Návrh rozpočtu na tento rok schválili mestskí poslanci vlani na decembrovom rokovaní zastupiteľstva. Bolo to viac ako 23 miliónov eur. Dane a poplatok za komunálny odpad sa pre tento rok nemenili, za smeti tak Detvania doteraz zaplatili 28,105 eura.



Miestne dane a poplatok za odpad v Detve budú však od nového roka vyššie. Týka sa to takmer všetkých miestnych daní s výnimkou dane za psa. Hovorca spresnil, že paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zvýšil na 0,105 eura za osobu a kalendárny deň. Na tento rok to bolo 0,077 eura. Poplatok sa platí na celé zdaňovacie obdobie, teda na jeden rok.



Za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, zaplatia občania po novom 0,25 eura za meter štvorcový, v miestnych častiach to bude 0,20 eura. Podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia bude ročná sadzba dane z bytov zvýšená z 0,20 eura na 0,27 eura za meter štvorcový.