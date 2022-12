Viaceré bratislavské mestské časti začnú rok v rozpočtovom provizóriu

Bratislava 7. decembra (TASR) - Viaceré bratislavské mestské časti by mali začať rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. "Dôvodom je, že chceme pripraviť čo najzodpovednejšie rozpočty a momentálne je pred nami ešte veľa neznámych," odôvodňuje starosta bratislavského Ružinova a zároveň predseda regionálneho združenia bratislavských mestských častí Martin Chren. Samosprávy nevylučujú ani zvyšovanie daní a poplatkov.



Aktuálna situácia pri príprave rozpočtov mestských častí bola témou prvého zasadnutia regionálneho združenia v novom volebnom období. Ich financovanie totiž ovplyvní napríklad daňový bonus v rámci novely zákona o dani z príjmov, výšku disponibilných financií mestských častí výrazne zasiahnu aj rastúce ceny energií. Podľa starostov je preto aktuálna aj diskusia o možnej úprave niektorých poplatkov samospráv.



Podľa regionálneho združenia sa to môže týkať napríklad zvyšovania poplatkov za dieťa v materskej škole alebo v školskom klube. Situáciu podľa neho komplikuje aj povinná valorizácia platov učiteľov a zamestnancov materských a základných škôl od januára 2023 o sedem percent.



"V súvislosti s výpadkom daní budú mestské časti nútené zvýšiť poplatky, teda školné, finančné pásmo na stravu, ako aj réžiu, aby dokázali zabezpečiť prevádzku materských škôl," podotýka starostka Čunova Gabriela Ferenčáková. O téme majú starostovia opätovne rokovať v januári.



Jednou z mestských častí, ktoré pôjdu do rozpočtového provizória, je napríklad Ružinov. Šéf miestnej samosprávy argumentuje tým, že nie sú známe ešte presné východiská, na základe ktorých sa zostavuje rozpočet. Upozorňuje tiež, že prijatý ešte nie je ani štátny rozpočet na rok 2023.



"Preto sme sa rozhodli, že so schvaľovaním nášho rozpočtu počkáme až na začiatok budúceho roka," uviedol pre TASR Chren s tým, že pre mestskú časť to však nič zlé neznamená. Pripomína, že provizórium znamená, že sa hospodári podľa rozpočtu z minulého roka. "Ten bol pre nás pomerne priaznivý," poznamenal Chren. Ubezpečuje zároveň, že hoci by mali miestni poslanci schvaľovať rozpočet až začiatkom februára, Ružinovčania to nijako nepocítia.



Návrh rozpočtu na rok 2023 spomedzi najväčších bratislavských mestských častí nemá v programe najbližšieho zasadnutia zaradený napríklad ani Staré Mesto. Naopak, v Petržalke by miestni poslanci mali budúci týždeň rozpočet mestskej časti na budúci rok schvaľovať.