Viaceré časti Bratislavy hľadajú dobrovoľníkov pre pomoc seniorom

Bratislava 25. marca (TASR) - Viaceré bratislavské mestské časti hľadajú pre aktuálnu situáciu s pandémiou nového koronavírusu dobrovoľníkov. Tých žiada najmä o pomoc starším občanom, napríklad s nákupom potravín. Ochotných ľudí tiež prosia o pomoc so šitím ochranných rúšok. Samosprávy jednotlivých bratislavských mestských častí zriadili aj infolinky.



Mestská časť Rača hľadá dobrovoľníkov na pomoc ľuďom, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu vychádzať von, prípadne sa nemajú na koho obrátiť a požiadať o pomoc. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky račianskej samosprávy. "Dobrovoľníci môžu pomôcť s rozvozom stravy, kontrolovaním dodržiavania zatvorených prevádzok, prácou operátora na senior linke, roznášaním letákov, schránkovaním oznamov, balíčkovaním potravín, šitím rúšok, nákupom pre ľudí, ktorí nemôžu vychádzať z domu, venčením psov ľuďom, ktorí nemôžu vychádzať či vybavením úradných záležitostí," spresňuje Rača na svojom webe.



Mestská časť zriadila aj "senior krízovú linku." Funguje denne od 8.00 do 20.00 h na číslach 02/3211 3333 a 02/3211 4433. Informátori na linke pomáhajú organizovať podporu pre seniorov ako napríklad nákupy potravín či vyzdvihnutie liekov. Zaznamenávajú tiež podnety o tom, čo seniori akútne potrebujú riešiť, poskytujú informácie o účelnej ochrane pred novým koronavírusom a informujú o iných infolinkách.



Vajnory hľadajú dobrovoľníkov taktiež na pomoc starším ľuďom. Záujemcovia sa môžu hlásiť prostredníctvom webu mestskej časti. Pomôcť môžu s rozvozom stravy, nákupmi, balíčkovaním potravín, šitím rúšok, venčením psov ľuďom, ktorí nemôžu vychádzať von i s prácou operátora na linke určenej pomoci seniorom. Pre osamelo žijúcich seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením zriadili Vajnory infolinku, ktorá funguje v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 h na čísle 0910 634 977.



Vrakuňa už eviduje dobrovoľníkov a záujemcov, ktorí chcú aktuálne pomáhať iným. Na webe už zverejnila aj kontakty na tých, ktorí ponúkajú ušitie rúšok či dovoz nákupu. Ďalší záujemcovia a dobrovoľníci sa môžu hlásiť e-mailom na adrese starosta@vrakuna.sk. Vrakuňa zriadila taktiež telefónnu linku, ktorá slúži osamelým seniorom a invalidným dôchodcom na poskytnutie pomoci pri zabezpečovaní donášky obeda, nevyhnutného nákupu základných trvanlivých potravín, drogérie a liekov formou objednávky. Informácie sú dostupné na telefónnych číslach 02/40204887 a 02/40204884.



Vrakuňa aj iné bratislavské mestské časti majú infolinku, kde odpovedajú na otázky vo veci opatrení a situácie pre nový koronavírus. Vrakuňa najčastejšie otázky a odpovede aj spísala a zverejnila ich na svojom webe.



Podunajské Biskupice hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní ušiť rúška a darovať ich seniorom žijúcim v mestskej časti, prípadne im pomôcť inak. Záujemcovia sa môžu hlásiť e-mailom na bibiana.guldanova@mupb.sk. Domáca opatrovateľská služba mestskej časti ponúka tiež pomoc občanom, ktorým nemá kto zabezpečiť nákup potravín či liekov. Takíto občania sa môžu ozvať, prípadne ich môže nahlásiť aj niekto iný, medzi 10.00 až 14.00 h na čísle 0918 750 533.