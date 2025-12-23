< sekcia Regióny
Viaceré cesty v okolí Svrčinovca sú uzatvorené pre únik formaldehydu
Polícia uzavrela všetky prístupové cesty k miestu dopravnej nehody a vykonáva odklon tranzitnej dopravy smerujúcej do Českej republiky.
Autor TASR
Svrčinovec 23. decembra (TASR) - Viaceré cesty v okolí obce Svrčinovec v okrese Čadca sú úplne uzatvorené pre únik doposiaľ nezisteného množstva formaldehydu. K dopravnej nehode nákladného vozidla s prívesom ADR, pri ktorej sa príves prevrátil a unikol formaldehyd, došlo v pondelok (22. 12.) podvečer na zjazde z diaľnice D3 na cestu I/11 v obci Svrčinovec v smere na Českú republiku. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Polícia uzavrela všetky prístupové cesty k miestu dopravnej nehody a vykonáva odklon tranzitnej dopravy smerujúcej do Českej republiky. „Cesta I/11, stará cesta cez obec Svrčinovec, 200 metrov pred miestom dopravnej nehody - zjazdom z diaľnice v smere od obce Svrčinovec, je úplne uzatvorená. Rovnako približne 200 metrov z opačnej strany od hraničného priechodu Svrčinovec v smere do obce je cesta úplne uzatvorená,“ upozornila Šefčíková s tým, že zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je tiež úplne uzatvorený, nákladná doprava je presmerovaná v smere na Skalité a na Poľskú republiku.
Dodala, že premávka smerom z Českej republiky cez hraničný priechod Svrčinovec je bez obmedzenia a osobná premávka smerom do Českej republiky je presmerovaná na hraničný priechod Milošová. „Miesto dopravnej nehody je zabezpečené a uzatvorené v bezpečnom perimetri. Dnes bude prebiehať odstraňovanie jej následkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
