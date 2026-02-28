< sekcia Regióny
Viaceré chodníky v Malej Fatre budú počas jari uzatvorené
Autor TASR
Varín 28. februára (TASR) - Trojicu chodníkov na území Malej Fatry počas jari dočasne uzatvoria. Uzávera sa dotkne chodníkov od Medziholia cez Veľký Rozsutec po Medzirozsutce, od Obšívanky po Malé nocľahy a od Vendovky po Malý Kriváň, potrvá od nedele (1. 3.) do 15. júna. Informovala o tom Správa Národného parku (NP) Malá Fatra na sociálnej sieti.
„Dôvodom jarnej uzávery je v prvom rade ochrana živočíchov, ktoré majú v Malej Fatre svoj domov. Jar je najcitlivejšie obdobie v roku pre výchovu a vyvádzanie mláďat rôznych druhov vtákov i cicavcov. Pre tieto druhy je dôležité, aby aspoň pár mesiacov v roku mali zabezpečený pokoj od ľudskej prítomnosti,“ uviedol NP.
Uzavreté úseky chodníkov na Veľký Rozsutec a do Obšívanky sú podľa neho súčasťou Národných prírodných rezervácií Rozsutec a Tiesňavy, kde sa nerealizuje hospodárska činnosť. Rezervácie predstavujú v atakovanom území národného parku ostrovy divočiny a nedotknutej prírody. „Dôvodom uzávery úseku modrého chodníka v časti Vendovka - Malý Kriváň, ktorý prechádza územím nad hornou hranicou lesa, je ochrana kurovitých vtákov,“ doplnil NP.
Uzávery podľa neho slúžia v neposlednom rade aj na ochranu a regeneráciu pôdneho krytu, ktorý je bezprostredne po zimnom období náchylnejší na eróziu.
„Turisti majú celoročne k dispozícii v NP viac ako 150 kilometrov značených turistických chodníkov rôznej obťažnosti, takže veríme, že toto obmedzenie prínosné pre prírodu Malej Fatry budú akceptovať a rešpektovať,“ priblížil NP.
Turistom odporučil, aby pri návšteve územia sledovali aj stránky Horskej záchrannej služby, ktorá zverejňuje výstrahy pre Malú Fatru z pohľadu bezpečnosti.
