Viaceré hraničné priechody s Maďarskom v Košickom kraji uzavreli

Košice 8. apríla (TASR) - Na viacerých hraničných priechodoch v Košickom kraji pribudli betónové zábrany a dopravné značenia na vstupe na územie Slovenskej republiky z Maďarska. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, cez priechody s betónovými zábranami nie je možný prejazd vozidiel. Ide o opatrenia proti šíreniu slintačky a krívačky.



Uzatvorené priechody sú Skároš - Hollóháza, Kechnec - Abaújvár, Trstené pri Hornáde - Kéked, Michaľany - Alsóregmec, Veľké Trakany - Zemplénagárd, Veľký Horeš - Nagyrozvágy, Streda nad Bodrogom - Karos a Domica - Aggtelek. Polícia pripomína, že cez priechody s betónovými zábranami nie je možný prejazd vozidiel, no naďalej sú priechodné pre peších a cyklistov.



„Opatrenie súvisí so závermi Ústredného krízového štábu SR a mimoriadnym núdzovým opatrením hlavného veterinárneho lekára SR v súvislosti so šírením infekčného ochorenia slintačky a krívačky,“ uvádza polícia. Vodičov žiada, aby aktuálne dopravné značenie a dočasné obmedzenia rešpektovali. „Dodržiavaním týchto opatrení prispejeme k zamedzeniu dopravných kolízií a zároveň pomôžeme zamedziť šíreniu infekčného ochorenia,“ dodáva.



Priechody prejazdné bez zdržania sú Milhosť - Tornyosnémeti (I/17), Milhosť - Tornyosnémeti (R4 - dezinfekčná brána), Buzica - Bűtös, Hosťovce - Tornanádaska, Slovenské Nové Mesto - veľký aj malý prechod, Pribeník a Veľký Kamenec - Pácin.