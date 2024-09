Viaceré kultúrne pamiatky v Bratislavskom kraji opäť otvárajú

Bratislava 5. septembra (TASR) - Národné kultúrne pamiatky, ktoré v uplynulom období komplexne rekonštruoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK), sú tesne pred otvorením. Ide o synagógu v Senci, Bratislavské bábkové divadlo (BBD) a Divadlo Aréna. Zároveň kraj tiež získal do dlhodobého prenájmu Malú scénu Slovenskej technickej univerzity (STU) na Dostojevského rade v Bratislave. Na štvrtkovom brífingu o tom informoval predseda BSK Juraj Droba.



"Otvárame brány štyroch veľkolepých projektov, ktoré sú pripravené slúžiť verejnosti a na ktorých sa doslova a do písmena roky pracovalo," uviedol Droba. Ide podľa jeho slov o reštart kultúry v Bratislavskom kraji.



Droba konkrétne k projektu Divadla Aréna podotkol, že ide o ikonickú budovu v hlavnom meste a zároveň je to jedno z najstarších divadiel v Bratislave. "A čo z neho robíme je jedno z najmodernejších divadiel na Slovensku," dodal. Priestor bude podľa neho kombinovať bohatú históriu na brehu Dunaja a moderné technológie. Unikátom tiež bude prepojenie Tyršovho nábrežia s divadlom. Náklady na rekonštrukciu presiahli viac ako 12 miliónov eur.







Ako priblížil riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura, svoje brány slávnostne otvoria 17. novembra premiérovou inscenáciou Henrika Ibsena Nepriateľ ľudu. "Táto budova bola založená v roku 1828 a je to perla na petržalskej strane Bratislavy. Má nadnárodný dosah, pretože tam začínali takí herci a ikony európskeho herectva, nemecky hovoriaceho herectva, ako Max Reinhardt, a potom prišiel Milan Sládek," povedal Kukura. Divadlo má po rekonštrukcii napríklad variabilné hľadisko, ktoré umožní narábať s počtom divákov, či zmodernizované technológie. Rozšírený je aj priestor LOFTu.



Bábkové divadlo muselo mať podľa predsedu kraja posedné roky svoje predstavenia na dvoch iných scénach, zatiaľ čo sa rekonštruovalo. Celkové náklady na obnovu divadla boli vo výške 5,2 milióna eur. Divadlo získalo aj nové priestory, ako divadelnú sálu a foyer vo dvore. "Budeme tak môcť zasiahnuť celé spektrum divákov, hráme pre deti od troch rokov až po 99 rokov," povedal riaditeľ BBD Ján Brtiš. Divadlo otvorí svoje brány 26. septembra.



Senecká synagóga otvára svoje brány 10. septembra počas festivalu židovskej kultúry Shalom Chaverim. "Budova bola naozaj, ani nie že o päť minút 12, ale o 20 sekúnd 12, v stave, že išla celá padnúť. BSK sa ju po dlhých rokoch podarilo zrekonštruovať a vdýchneme jej nový život už budúci týždeň," ozrejmil Droba. Zároveň celkové náklady na seneckú synagógu presiahnu tri milióny eur, keďže nejde len o rekonštrukciu budovy, ale aj inštalácie rôznych pamiatok vo vnútri. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výstavba novej budovy za synagógou a vytvorenie parkovej záhrady a oddychovej zóny.







"Malá scéna STU bude slúžiť predovšetkým mládežníckemu divadelníctvu, jednak nášmu konzervatóriu a tak isto Vysokej škole múzických umení. Bude to taká trochu alternatívnejšia scéna, na ktorej chceme opäť prinášať dobré divadlo," povedal Droba. V priestore má vzniknúť aj výstavný priestor na komorné akcie. Zámerom samosprávy je tiež otvoriť vo foyeri divadla kaviareň, kde by sa počas dňa konali rôzne vzdelávacie interaktívne aktivity a tvorivé dielne, prioritne orientované na stredoškolákov a vysokoškolákov.



"BSK investoval viac ako 25 miliónov eur do kultúry. Nie je to len investícia do budov, ale je to investícia aj do obsahu," uzavrel predseda BSK.