Viaceré kúpaliská cez víkend štartujú letnú sezónu

Spišská Nová Ves 17. júna (TASR) - Letnú sezónu štartujú cez víkend aj viaceré kúpaliská na Spiši. Od soboty 18. júna otvárajú svoje brány v Spišskej Novej Vsi, riaditeľ miestnej Správy telovýchovných zariadení Vladimír Hovaňák uviedol, že v dôsledku rastúcich cien energií a ďalších okolností boli nútení zvýšiť cenu vstupného o jedno euro.



"Počas horúcich letných dní chceme spríjemniť návštevníkom pobyt na kúpalisku rôznymi aktivitami, či už sú to animátorky pre deti, precvičovateľky vodného aerobiku, alebo akcie mestských mládežníckych organizácií," vymenoval Hovaňák. Dodal, že situácia neumožnila kúpalisku investovať do modernizácie. V Spišskej Novej Vsi skôr riešili údržbu a opravy pôvodných zariadení.



V rovnaký deň otvára svoje brány aj mestské kúpalisko v Kežmarku. Tam ceny vstupného podľa riaditeľa Verejnoprospešných služieb Petra Gažiho oproti minulému roku nemenili. V areáli kúpaliska sa nachádza detský bazén s teplotou vody 35 stupňov Celzia, veľký bazén, bufet, a tiež detské ihrisko.



Letnú zónu otvára cez víkend aj neďaleký Thermal Park Vrbov. Pre návštevníkov si tento rok pripravili tematické víkendy, každý v inom hudobnom či zábavnom štýle. Okrem toho budú súčasťou letnej sezóny animácie, súťaže, aquagym, maskoti či moderované hry. V areáli sa nachádza desať bazénov, z toho tri detské, niektoré aj s geotermálnou vodou s teplotou od 26 až do 38 stupňov Celzia.



V popradskom akvaparku je takmer celý areál v prevádzke od 10. júna, kedy sprístupnili aj nové zmodernizované plavecké centrum. "Od 25. júna plánujeme otvorenie Mayskej pyramídy s tromi detskými bazénmi a toboganmi a vonkajší nafukovací vodný pirátsky park," uviedla PR manažérka akvaparku Lenka Chovancová.



Otvorenie letnej sezóny na biokúpalisku v Levočskej doline plánujú od 1. júla. Areál tvoria tri vodné nádrže – rybník, kúpacia nádrž a externá biológia, a tiež viacero atrakcií. Počas letnej sezóny sa na tamojšom novovybudovanom pódiu usporadúvajú rôzne hudobné akcie spojené s grilovaním či varením gulášu.