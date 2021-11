Viaceré nemocnice nechávajú očkovacie centrá v prevádzke aj v sobotu

Levice/Nové Zámky 19. novembra (TASR) – Záujem o očkovanie vo viacerých regiónoch Nitrianskeho kraja postupne rastie. Niektoré nemocnice preto nechávajú svoje vakcinačné centrá otvorené aj v sobotu (20. 11.).



V prevádzke bude aj centrum v levickej nemocnici, kde sa bude očkovať od 8.00 h do 15.00 h. "Záujemcom, ktorí dovŕšili vek minimálne 18 rokov, sa bude podávať aj tretia dávka očkovacej látky," informovala nemocnica. Vakcinačné centrum bude počas soboty otvorené aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. "Pre veľký záujem o očkovanie bez registrácie sa bude podávať vakcína v čase od 8.00 h do 13.00 h," uviedla nemocnica.



Okres Levice i Nové Zámky sú podľa aktuálneho COVID automatu v čiernej farbe. Na preradenie do bordovej farby je potrebné mať zaočkovaných 65 percent ľudí vo veku nad 50 rokov. V Levickom okrese je v tejto vekovej kategórii zaočkovaných 63,7 percenta a na získanie žolíka je tu potrebné podať vakcínu ešte 567 ľuďom nad 50 rokov. V okrese Nové Zámky je zaočkovanosť o jedno percento nižšia, aby bol preradený do bordovej farby potrebujú podať vakcínu ešte 1294 ľuďom.