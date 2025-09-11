< sekcia Regióny
Viaceré samosprávy v kraji chcú v Levickom okrese nový volebný obvod
Iniciatíva je zameraná na rovnomerné zastúpenie obyvateľov vidieka okresu Levice. Podľa jej členov by v Levickom okrese mali byť do ďalších volieb do NSK vytvorené dva volebné obvody.
Autor TASR
Šahy 11. septembra (TASR) - Zástupcovia viacerých obcí i podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Tibor Csenger sa zapojili do iniciatívy, ktorej cieľom je zriadenie nového volebného obvodu v okrese Levice. Jej účastníci a podporovatelia sa stretli 10. septembra na Mestskom úrade v Šahách.
Ako informovali, iniciatíva je zameraná na rovnomerné zastúpenie obyvateľov vidieka okresu Levice. Podľa jej členov by v Levickom okrese mali byť do ďalších volieb do NSK vytvorené dva volebné obvody. Vo svojom vyhlásení argumentujú, že Levický okres je svojou rozlohou, ale aj počtom obcí najväčším v Nitrianskom kraji. S rozlohou 1551 štvorcových kilometrov je podľa nich väčší ako obvody Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce dokopy.
Podľa iniciatívy by mal okrem volebného obvodu Levice, v ktorom by zostalo 46 obcí, vzniknúť aj nový volebný obvod Šahy – Želiezovce so 43 obcami. „Táto iniciatíva sa začala pred siedmimi rokmi a už vtedy získala podporu väčšiny starostov a primátorov,“ skonštatovala starostka obce Veľké Ludince a predsedníčka Dolnohronského Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska Zita Cseri.
Podľa Csengera je dôležité rešpektovať hranice prirodzených regiónov a reflektovať vôľu starostov dotknutých obcí. „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) okresu Levice jednoznačne poukazuje na to, že jednotlivé regióny okresu potrebujú odlišné investičné a rozvojové stratégie,“ pripomenul primátor mesta Šahy a podpredseda Regionálneho združenia obcí a miest Hontiansko Poipeľského regiónu Pál Zachar.
O vytvorení ďalšieho volebného obvodu v okrese Levice rokovali krajskí poslanci na svojom zasadnutí ešte v máji tohto roka. Viacerí z nich boli vtedy proti návrhu. „Zásadne s tým nesúhlasím,“ skonštatoval v máji krajský poslanec a primátor Levíc Ján Krtík. „Sme tu viacerí poslanci z okresu Levice a nikto z nás nevie o diskusii, ktorá by takémuto návrhu predchádzala,“ doplnila ho krajská poslankyňa Martina Bajo Holečková. Krajské zastupiteľstvo napokon v máji o zámere zriadiť nový volebný obvod Šahy - Želiezovce na juhu Levického okresu nehlasovalo. Poslanci namiesto toho rozhodli, že sa materiál stiahol z rokovania.
