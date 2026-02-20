< sekcia Regióny
Viaceré školy v Trnave čaká modernizácia učební a vybavenia
Autor TASR
Trnava 20. februára (TASR) - Viaceré základné školy v Trnave čaká modernizácia učební a technického vybavenia. Mesto vyhlásilo verejné obstarávania na nákup vybavenia a nábytku do troch škôl v súhrnnej predpokladanej hodnote približne jeden milión eur bez DPH. Nákup bude financovaný najmä z eurofondov.
Predmetom zákazky je nákup vybavenia pre školy na uliciach Kornela Mahra, Andreja Kubinu a na Námestí Slovenského učeného tovarišstva. Okrem nábytku ide napríklad aj o nákup interaktívnych tabúľ, 3D skenerov a tlačiarní, mikroskopov, stavebníc, programovateľných humanoidných robotov a ďalších vyučovacích pomôcok.
„Na všetky tri projekty už máme účinné zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová. Zákazky budú financované z Programu Slovensko a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Lehota na predkladanie ponúk je do 23. marca do 10.00 h.
