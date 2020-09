Viaceré stredné školy v Košickom kraji modernizujú odborné učebne

Košice 14. septembra (TASR) – Na 16 stredných školách Košického samosprávneho kraja (KSK) sa majú zlepšiť podmienky pre odborné vzdelávanie. Za finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zriaďujú či modernizujú učebne a dielne, prípadne dokupujú chýbajúcu techniku. Spolu ide o niekoľkomiliónovú investíciu. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že jednotlivé projekty sa nachádzajú v rôznych fázach.



Jednu z najrozsiahlejších realizácií ukončila Stredná priemyselná škola (SPŠ) technická na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorá získala novú techniku takmer za 660.000 eur. V tom istom meste takmer za 540.000 eur modernizuje praktické vyučovanie aj Stredná odborná škola (SOŠ) drevárska na Filinského ulici. Do konca roka plánuje ukončiť projekt, v rámci ktorého vybavuje päť odborných učební. Skvalitniť odborné vzdelávanie má napríklad aj modernizácia SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci, a to približne za sumu 606.000 eur. Viacero učební tiež obnovili na SOŠ technickej v Rožňave. V blízkej dobe ich vybavia i novým CNC strojom či frézkami.



Na SOŠ obchodu a služieb na Školskej ulici v Michalovciach zriadili novú virtuálnu 3D učebňu informatiky. Študenti gastronomických odborov či cestovného ruchu sa tak môžu učiť v simulovanom prostredí hotela alebo svetových turistických destinácií. „Nemôžeme sa na mladých hnevať, že stále majú mobil v ruke. Skôr by sme chceli kráčať s dobou, využiť moderné technológie v ich prospech a naučiť žiakov niečo nové inovatívnou a zábavnejšou formou,“ povedal riaditeľ školy Miroslav Sivý s tým, že virtuálne prostredie má kreatívnych žiakov podnietiť k tvorbe vlastných produktov pre regionálny cestovný ruch. Na škole má pribudnúť aj nové zariadenie pre výučbu gastronomických odborov. V Michalovciach plánujú preinvestovať tisíce eur aj na SOŠ technickej.



Čo sa týka Košíc, do modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania majú investovať aj SOŠ informačných technológií, SPŠ stavebná a geodetická, SOŠ automobilová, SOŠ technická, SPŠ elektrotechnická aj SOŠ priemyselných technológií v mestskej časti Šaca. Ďalej pôjde o Spojenú školu na Kollárovej ulici v Sečovciach, Obchodnú akadémiu v Rožňave, SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku a SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach. „Chceme, aby naše školy pripravovali absolventov pre zamestnávateľov, nie pre úrady práce. Preto je nevyhnutné, aby sa naši žiaci vzdelávali v podmienkach a s vybavením, aké ponúkajú moderné firmy,“ dodal predseda KSK Rastislav Trnka.