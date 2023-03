Viaceré turistické chodníky v Malej Fatre do polovice júna uzavreli

Terchová 1. marca (TASR) - Viaceré turistické chodníky v Národnom parku (NP) Malá Fatra sú od začiatku marca do polovice júna zavreté. Upozornila na to Správa NP Malá Fatra na svojom webe s tým, že ide o každoročnú jarnú uzáveru.



Konkrétne ide o turistické chodníky Medziholie - Veľký Rozsutec - Medzirozsutce (červená turistická značka), Obšívanka - Malé nocľahy (modrá turistická značka) a Vendovka - Malý Kriváň (modrá turistická značka). "Dôvodom jarnej uzávery je v prvom rade ochrana živočíchov, ktoré majú v Malej Fatre svoj domov. Jar je najcitlivejšie obdobie v roku pre výchovu a vyvádzanie mláďat rôznych druhov vtákov i cicavcov. Pre tieto druhy je dôležité, aby aspoň pár mesiacov v roku mali zabezpečený pokoj od ľudskej prítomnosti," vysvetlila správa národného parku.



Uzavreté úseky chodníkov na Veľký Rozsutec a do Obšívanky sú súčasťou národných prírodných rezervácií Rozsutec a Tiesňavy, kde nie je hospodárska činnosť. Dôvodom uzávery úseku modrého chodníka v časti Vendovka - Malý Kriváň, ktorý prechádza územím nad hornou hranicou lesa, je ochrana kurovitých vtákov. Správa národného parku zdôraznila, že uzávery slúžia v neposlednom rade aj na ochranu a regeneráciu pôdneho krytu, ktorý je bezprostredne po zimnom období náchylnejší na eróziu.



Turisti majú v národnom parku celoročne k dispozícii viac ako 150 kilometrov značených turistických chodníkov rôznej náročnosti. "Veríme, že toto obmedzenie, prínosné pre prírodu Malej Fatry, budú akceptovať a rešpektovať," dodali zo správy národného parku.