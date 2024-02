Viaceré volebné miestnosti budú počas volieb v Bratislave bezbariérové

Bratislava 6. februára (TASR) - Viaceré volebné miestnosti v bratislavských mestských častiach budú počas nadchádzajúcich prezidentských volieb bezbariérové. Hľadajú sa tiež členovia do volebných okrskov. Informovali o tom z miestnych úradov.



"Volebné miestnosti sa nezaobídu bez organizačnej zložky, preto Petržalka okrem delegovaných členov politických strán hľadá do svojich okrskových volebných komisií členov aj z radov verejnosti," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Do 57 volebných okrskov hľadajú približne 300 ľudí. Registrovať sa môžu občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí dovŕšili minimálne 18 rokov a majú spôsobilosť na právne úkony.



Bezbariérovosť bude tiež podľa hovorkyne samozrejmosťou pre všetky okrsky na základných školách. Pripomenula, že od stredy (7. 2.) môžu obyvatelia požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. "Obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka majú po prvý raz možnosť požiadať o hlasovací preukaz aj prostredníctvom jednoduchého online formulára," dodala vedúca referátu organizačných vecí Alžbeta Neuschlová. O vydanie hlasovacieho preukazu osobne sa dá požiadať najneskôr do 22. marca pre prvé kolo volieb a do 5. apríla pre druhé kolo.



Mestská časť Nové Mesto avizuje zlepšenie dostupnosti volebných miestností pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Tie, ktoré sa v minulosti nachádzali na poschodiach základných či materských škôl, majú byť väčšinou na prízemí. "Upravené volebné okrsky môžu znamenať drobný diskomfort v tom, že mnohí obyvatelia nepôjdu odvoliť na zaužívané miesto, ale verím, že sa s úpravou rýchlo zžijú," ozrejmil starosta mestskej časti Nové Mesto Matúš Čupka.



O zmene má miestny úrad informovať aj formou letáka, ktorý obyvatelia dostanú do poštovej schránky spolu s oznámením o mieste a čase konania volieb. Zároveň na stránke pribudla aj interaktívna mapa, na ktorej si obyvatelia môžu pozrieť, do ktorého okrsku po novom patria.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude. Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala, skončí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.