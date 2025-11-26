< sekcia Regióny
Viaceré z výstav 35. Mesiaca fotografie budú pokračovať v januári
Festival fotografie pokračuje niektorými výstavami aj v decembri a januári.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Fotografia a umelá inteligencia či Austrália sú témy 35. Mesiaca fotografie, ktorý do Bratislavy priniesol takmer tri desiatky výstav. Podujatie sa končí, ale viaceré z výstav budú pokračovať aj v decembri a januári. TASR o tom informovala PR manažérka Mariana Jaremková.
Potvrdila, že medzinárodný festival fotografie sa cez víkend rozlúči s výstavami, ktoré patrili k jeho headlinerom. Do 30. novembra je otvorená z hľadiska festivalovej histórie mimoriadna výstava „Oči, ktoré boli storočím“ zo zbierky Loly Garrido, významnej španielskej zberateľky. Výstava v Dome umenia prezentuje 90 fotografií od vyše 60 autorov. Zastúpené sú diela fotografov ako Nan Goldin, Henri Cartier-Bresson, Garry Winogrand, Cindy Sherman, Julia Margaret Cameron, Alfred Stieglitz, Man Ray či Irving Penn. V rovnakých priestoroch finišuje aj výstava Fragmenty divočiny austrálskej fotografky Anne Zahalka a rovnako výstava mapujúca 35 rokov Inštitútu tvorivej fotografie FPF Sliezskej univerzity v Opave.
„V nedeľu (30. 11.) sa končí aj výstava amerického fotografa Joela Meyerowitza Mestami, ktorý pred niekoľkými dňami získal ocenenie za výnimočný príspevok k fotografii v rámci Sony World Photograph Awards,“ pripomína Jaremková. Upozorňuje aj na záver výstavy Červené vnútrozemie fotografa Antona Fialu v priestoroch Umelky a končiacu výstavu domorodej fotografky Bobbi Lockyer Pôvod, obe zo sekcie Austrália. V Poľskom inštitúte sa končí výstava Záhradník fotografa Jana Brykczyńskeho.
Festival fotografie pokračuje niektorými výstavami aj v decembri a januári. V Stredoeurópskom dome fotografie si aj v predvianočnom zhone môžu záujemcovia pozrieť výstavu Carla de Keyzera Putinov sen alebo Portréty v čase Eliny Brotherus. V Múzeu fotografie, ktoré sídli v rovnakých priestoroch, sú otvorené výstavy Asociácie a kozmos Stana Filka a Prvých 80 rokov fotografie Slovenska.
Galéria 19 pozýva do 19. decembra na výstavu Petra Župníka a Janusza Moniatowicza Hore srdcia. Sursum corda - Pútnické obrazy z Levoče. V Galérii Českého centra v Českom dome je do 4. decembra prístupná výstava Dity Pepe Něco z lásky. Bulharský kultúrny inštitút do 31. decembra ponúka výstavu Otec a syn fotografa Valeryho Poshtarova a Rakúske kultúrne fórum do 23. januára 2026 pozýva na výstavu Táto strana raja fotografa Reinera Riedlera. „Najdlhšie bude otvorená retrospektívna výstava Tona Stana v galérii Danubiana Meulensteen Art Museum, potrvá do 1. marca 2026,“ dodáva Jaremková.
Informácie o 35. Mesiaci fotografie sú zverejnené na www.mesiacfotografie.eu.
