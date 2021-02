Viaceré základné školy v Bratislave otvoria budúci týždeň svoje brány

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 21. februára (TASR) – Viaceré základné školy v najväčších bratislavských mestských častiach otvoria brány pre svojich žiakov aj budúci týždeň. Pre TASR to potvrdili hovorcovia jednotlivých miestnych samospráv.uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove. Poznamenal, že ešte vo štvrtok (18. 2.) otestovala mestská časť v spolupráci s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied (SAV) zamestnancov školských zariadení.doplnil.Pre všetkých žiakov prvého stupňa otvára od pondelka (22. 2.) aj mestská časť Ružinov.podotkla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.Rovnako mestská časť Nové Mesto otvára budúci týždeň prvý stupeň niektorých základných škôl, a to na Kalinčiakovej ulici a na ulici Za kasárňou. Otvorené by mali byť aj materské školy na Kalinčiakovej a Šancovej ulici.priblížil hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.Do školských lavíc sa môžu vrátiť aj žiaci prvých a druhých ročníkov prvého stupňa na všetkých jedenástich základných školách v Petržalke. Zároveň budú na všetkých školách fungovať školské kluby detí pre rodičov z kritickej infraštruktúry. Otvorených by malo byť od pondelka aj 23 materských škôl pre predškolákov a rodičov z kritickej infraštruktúry. Výnimkou je škôlka na Gessayovej ulici, ktorá je zatvorená z dôvodu karanténnych opatrení.vysvetľuje samospráva na svojej webovej stránke.Jednotlivé triedy v základných školách v bratislavskej Rači budú od pondelka (22. 2.) otvorené pre žiakov podľa kapacitných, priestorových a personálnych možností jednotlivých tried a tiež prejaveného záujmu rodičov.informoval na sociálnej sieti račiansky starosta Michal Drotován.V Podunajských Biskupiciach v pondelok obnovia vyučovanie v materských školách. Otvorenie základných škôl tu predpokladajú od 8. marca. Vo Vrakuni sa od pondelka otvárajú materské školy. Základné školy ostávajú vyučovať dištančnou formou.