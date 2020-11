Viaceré zastávky MHD v Bratislave dostanú nové názvy

Bratislava 25. novembra (TASR) – Viaceré zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave dostanú od 13. decembra nové pomenovanie. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB). Zastávky by mali dostať také pomenovania, aby mohli zostať natrvalo, dostať majú aj presnejšie názvy.



"Nové pomenovania budú kratšie, jednoduchšie a zrozumiteľné aj turistom, zlepšia tak orientáciu v MHD. Takisto sa vraciame aj k historickým názvom a viaceré zo zastávok prídu o komerčné názvy po skončení doby nájmu," uvádza DPB.



Napríklad prestupný uzol SAV – Námestie Franza Liszta dostane jednotný názov Pod stanicou. Podobne prestupný uzol Námestie SNP – Kamenné námestie dostane jednotný názov Centrum. Aby nedošlo k zameneniu zastávok s podobnými názvami, zmení sa napríklad zastávka Odbojárov na zastávku Česká či zastávka Kuklovská na zastávku Dlhé diely.



"Keďže postupom času niektoré názvy lokalít zanikli a adekvátna náhrada im dodnes chýba, chceli by sme názvom zastávok vrátiť zašlú krásu," približuje dopravná podnik. Takto sa napríklad zastávka Lafranconi zmení na Lanfranconi, čo je pôvodný neskomolený názov podľa priezviska Enea Crazioso Lanfranconiho, ktorý sa zaslúžil o reguláciu Dunaja. Na mape zastávok pribudnú aj Konopné diely, Tôňava, Dvojstupňové polia, Zajačie či Mikulášov dvor.



Pri niektorých zastávkach dôjde k spresneniu alebo zjednodušeniu označenia, napríklad Námestie slobody sa zmení na Prezidentskú záhradu, Mlynské nivy na Malý trh, STU na Námestie slobody, SND na Jesenského, Zátišie na Kuchajdu, ŽST Železná studienka na Červený most, Červený most na Partizánsku lúku či Trnavská na Klientske centrum.



Z niektorých názvov sa odstránia reklamné názvy, čím sa napríklad Nemocnica sv. Michala zmení na Rajskú, OD Saratov na Podvornice, OD Slimák na Kukučínovu, Twin City na Čulenovu či Slnečnice na Žltú. Zjednotia sa tiež skratky pre obchodné centrá, ktoré budú označené "OC".



Dopravný podnik myslí aj na zahraničných turistov, a tak zrozumiteľnejšie označenie dostanú aj železničné stanice či vozovne. Pre železničné stanice sa bude používať namiesto doterajšej skratky ŽST nová skratka Stn., zastávky pri vozovniach budú označované výrazom "depo".



Zoznam zmenených názvov zastávok je zverejnený na webovej stránke dpb.sk.