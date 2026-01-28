< sekcia Regióny
KUKLÁČI V GOLIANOVE: Otec má držať v dome dve malé deti
Muž má mať v legálnej držbe zbrane. Polícia bude informovať o ďalšom vývoji, až keď to situácia dovolí.
Autor TASR
Golianovo 28. januára (TASR) - Viaceré zložky polície aktuálne zasahujú v obci Golianovo v okrese Nitra. Z dôvodu citlivosti prípadu zatiaľ polícia nebude poskytovať bližšie informácie, potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Podľa obyvateľov obce zasahuje na mieste množstvo policajtov vrátane kukláčov, vyplýva z informácií TASR. V jednom z domov má otec držať v dome dve malé deti. Muž má mať v legálnej držbe zbrane. Polícia bude informovať o ďalšom vývoji, až keď to situácia dovolí.
