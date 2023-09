Košickí hasiči podávajú pre služby žaloby, stanica testuje nový systém

Bratislava 25. septembra (TASR) - Na košickej hasičskej stanici testujú od septembra 12-hodinové služby hasičov. V súčasnosti pracujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v 24-hodinových zmenách, z ktorých 16 hodín vykonávajú štátnu službu a osem hodín sú v pohotovosti v mieste služby. Viacerí hasiči pre nezapočítavanie pohotovosti do celkového služobného času podali žaloby a niektorým už priznali súdy náhradu nemajetkovej ujmy. Vyplýva to zo stanoviska HaZZ pre TASR.



"Započítavanie určenej služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby do celkového fondu služobného času a súčasne zachovanie 24-hodinových zmien by si vyžiadalo navýšenie počtu hasičov, keďže hasič by mohol mesačne odpracovať maximálne šesť až sedem zmien. Pri prechode na 12-hodinové zmeny sa rovnako vyžaduje navýšenie počtov," vysvetlilo HaZZ s tým, že väčšina hasičov sa vyslovila za zachovanie 24-hodinových služieb.



Okrem navýšenia počtu hasičov je pri oboch variantoch podľa stanoviska potrebné zvážiť aj zmeny v zákone o HaZZ. Ako načrtli, v zákone by sa mohol upraviť zákaz vykonávania pracovných činností pre hasičov na základe dohôd mimopracovného pomeru v čase, keď majú podľa plánu služobného času mať príslušníci v Hasičskom a záchrannom zbore takzvané medzizmenové voľno v trvaní 48 hodín. "Tak, aby boli dodržané aj ustanovenia smernice vzťahujúce sa na oddych a zároveň vytvorili podmienky pre využitie a trávenia voľného času s rodinou," dodal zbor.



Súdy pri rozhodovaní o nároku na nemajetkovú ujmu poukazovali na európske smernice o niektorých aspektoch organizácie pracovného času a judikatúru Európskeho súdneho dvora. Smernica už bola podľa HaZZ premietnutá do zákona, ale doposiaľ neboli prijaté adekvátne zmeny či úpravy služobného času príslušníkov z hľadiska jeho rozvrhnutia. "Až do prvého právoplatne skončeného súdneho sporu príslušníka nebol dôvod zo strany služobného úradu spochybňovať implementácie uvedenej smernice do zákona," poznamenal HaZZ.



Prezident Odborového zväzu hasičov Peter Šagát skonštatoval, že problematika výkonu služby, respektíve organizácie služobného času príslušníkov HaZZ je rozsiahly problém. "Žiaľbohu, neexistuje jednoduchá odpoveď či je aktuálne riešenie dobré alebo zlé. Zmeny, ktoré v tejto oblasti navrhovalo ministerstvo vnútra, sú však pre väčšinu hasičov nevyhovujúce," skonštatoval.



Na tému upozornili Aktuality.sk.