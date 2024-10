Viacerí lekári v nemocniciach Žilinského kraja pripravujú výpovede

Žilina 24. októbra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zatiaľ neeviduje v žiadnej zo štyroch nemocníc podané výpovede lekárov v súvislosti s reakciou na konsolidačné opatrenia dotýkajúce sa platov zdravotníkov. Zároveň však má vedenie kraja informácie o tom, že výpovede viacerí lekári pripravujú. Pre TASR to vo štvrtok uviedla hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



"Situáciu budeme riešiť v prípade, že budú výpovede reálne a oficiálne podané. Aktuálne stav monitorujeme, no nakoľko členovia Lekárskeho odborového združenia nás o situácii neinformujú, budeme pripravení rokovať na úrovni vedenia nemocnice," uviedla Lacová.



V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sú nemocnice v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne a Trstenej. "Momentálne prevádzkam nemocníc nehrozia žiadne obmedzenia, situáciu priebežne monitorujeme," dodala Lacová.



Na utorkovej (22. 10.) tlačovej konferencii šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský informoval, že lekári z nemocníc sú pripravení podať hromadné výpovede do konca októbra. Aktuálne má výpovede podľa jeho slov pripravené 2462 lekárov. LOZ trvá na dodržiavaní ôsmich bodov memoranda, ktoré v roku 2022 podpísali lekárski odborári s vládou SR.