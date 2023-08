Viacero ciest v Porube obec zrekonštruuje, cieľom je zadržať vodu

Poruba 19. augusta (TASR) - Samospráva Poruby v okrese Prievidza zabezpečí rekonštrukciu viacerých ciest na území obce. Prácami sleduje zadržiavanie vody v krajine, ako i protipovodňovú ochranu, na investíciu v hodnote takmer 360.000 eur získala zdroje z Environmentálneho fondu.



Obec v rámci projektu Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - časť komunikácie zrealizuje komplexnú rekonštrukciu miestnych komunikácií, vrátane ich odvodnenia. Pôvodne počítala s väčšou investíciou, ktorá zahŕňala i budovanie novej dažďovej kanalizácie so zvedením do retenčných nádob. "Projekt zahŕňa budovanie miestnej komunikácie vrátane obrubníkov, ale aj kanalizačných vpustov, ktoré budú odvádzať vodu do existujúcej dažďovej kanalizácie. Tá bude v niektorých miestach kompletne zrekonštruovaná alebo opravovaná v najkritickejších miestach," načrtol starosta Tomáš Tóth.



Rekonštrukcia zabezpečí i istú formu protipovodňovej ochrany. "Sme rázovitá podhorská obec a naše komunikácie nemajú správne zvedenú dažďovú vodu, pretože úroveň nivelety komunikácie je nižšia ako súčasná dažďová kanalizácia. To spôsobuje problémy hlavne pri veľkých nárazových dažďoch, keďže voda steká priamo z horskej oblasti a vylieva sa do zelených pásov alebo dvorov," opísal Tóth. Voda by tak už podľa neho nemala zaplavovať pozemky.



"Projekt rieši celú zastavanú časť obce v jej správe. Ide o komunikácie v dĺžke 1,5 kilometra a ide o tzv. obchádzkovú časť štátnej cesty. Opravovať sa bude navyše časť bývalej panelovej cesty, ktorá sa nachádza pri kostole smerom k futbalovému ihrisku," konkretizoval starosta.



Samospráva realizáciou investície sleduje v prvom rade odstránenie problémov s dažďovou vodou. Starosta podotkol, že obec nemá priestor ani funkčné využitie pre typické vodozádržné opatrenia v podobe zelených striech, stien a záhrad.



Náklady na rekonštrukciu predstavujú 359.954 eur, ďalšie zdroje investovala obec do projektovej dokumentácie a verejného obstarávania. Dodávateľom prác je spoločnosť DOSA Slovakia. So samotnou výstavbou začne v týchto dňoch, lehotu má v zmysle zmluvy o dielo štyri mesiace. Na realizáciu aktivít získala obec úver z Environmentálneho fondu vo výške 314.274,40 eura. Splácať ho bude 20 rokov.



Starosta avizoval, že obec chce do budúcna zrealizovať i ďalšiu časť pôvodného väčšieho projektu, využiť chce na to už hotovú dokumentáciu a má už potrebné povolenia. "Náš projekt vodozádržných opatrení sme dali i do zásobníka projektov Fondu na spravodlivú transformáciu a takisto do Plánu obnovy a odolnosti SR. Aj keď predbežná alokácia nie je taká vysoká, ako by sme potrebovali. Ale ak by sme boli úspešní a mohli čerpať zdroje, išli by sme zas do čiastkových opatrení," dodal Tóth.