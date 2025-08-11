< sekcia Regióny
Na cestách v Trnavskom kraji tento víkend úradoval alkohol
Najviac, 2,65 promile, mal 50-ročný vodič, ktorého zastavila policajná hliadka z Vrbového.
Autor TASR
Trnava 11. augusta (TASR) - Viacero vodičov v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) šoférovalo v uplynulých dňoch pod vplyvom alkoholu. Traja z nich spôsobili dopravné nehody, traja nafúkali viac ako dve promile. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Celkovo zaznamenali policajti v TTSK od piatka (8. 8.) do nedele (10. 8.) osem opitých vodičov. „Obvinenie za úmyselný trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky vzniesli až siedmim z nich. Hrozí im až rok odňatia slobody,“ priblížila polícia.
Najviac, 2,65 promile, mal 50-ročný vodič, ktorého zastavila policajná hliadka z Vrbového. Navyše šoféroval v čase zadržania vodičského preukazu. Dopravné nehody spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu sa stali v Seredi, v obci Šoporňa (okres Galanta) a na ceste medzi Holíčom a Kopčanmi v okrese Skalica.
Celkovo zaznamenali policajti v TTSK od piatka (8. 8.) do nedele (10. 8.) osem opitých vodičov. „Obvinenie za úmyselný trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky vzniesli až siedmim z nich. Hrozí im až rok odňatia slobody,“ priblížila polícia.
Najviac, 2,65 promile, mal 50-ročný vodič, ktorého zastavila policajná hliadka z Vrbového. Navyše šoféroval v čase zadržania vodičského preukazu. Dopravné nehody spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu sa stali v Seredi, v obci Šoporňa (okres Galanta) a na ceste medzi Holíčom a Kopčanmi v okrese Skalica.