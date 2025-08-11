Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Regióny

Na cestách v Trnavskom kraji tento víkend úradoval alkohol

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Najviac, 2,65 promile, mal 50-ročný vodič, ktorého zastavila policajná hliadka z Vrbového.

Autor TASR
Trnava 11. augusta (TASR) - Viacero vodičov v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) šoférovalo v uplynulých dňoch pod vplyvom alkoholu. Traja z nich spôsobili dopravné nehody, traja nafúkali viac ako dve promile. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Celkovo zaznamenali policajti v TTSK od piatka (8. 8.) do nedele (10. 8.) osem opitých vodičov. „Obvinenie za úmyselný trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky vzniesli až siedmim z nich. Hrozí im až rok odňatia slobody,“ priblížila polícia.

Najviac, 2,65 promile, mal 50-ročný vodič, ktorého zastavila policajná hliadka z Vrbového. Navyše šoféroval v čase zadržania vodičského preukazu. Dopravné nehody spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu sa stali v Seredi, v obci Šoporňa (okres Galanta) a na ceste medzi Holíčom a Kopčanmi v okrese Skalica.

.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať