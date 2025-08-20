< sekcia Regióny
TÝRAL KOŇA: Viackrát súdne trestaný muž skončil vo väzbe
Muž zanedbal potrebnú starostlivosť o koňa typu pony a spôsobil mu trvalé následky na zdraví.
Autor TASR
Málinec 20. augusta (TASR) - Viackrát súdne trestaný 72-ročný muž J. F. z obce Málinec v okrese Poltár skončil za týranie koňa vo väzbe. Enviropolícia voči nemu vzniesla obvinenie za spáchanie prečinu zanedbania starostlivosti o zviera. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. TASR o tom informoval Peter Habara z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
Ako uviedol, muž zanedbal potrebnú starostlivosť o koňa typu pony a spôsobil mu trvalé následky na zdraví. „Kôň, ktorý bol priviazaný o strom, bez prístupu ku krmivu a vode, bol v zlom výživovom stave, pričom bol extrémne vychudnutý a dehydrovaný. Mal prerastajúce kopytá a stopy po staršej zlomenine,“ priblížil Habara.
Zároveň dodal, že páchateľ bol zadržaný a obmedzený na osobnej slobode pre dôvodnú obavu, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti. „Osoba bola už v minulosti 16-krát súdne trestaná a momentálne je v podmienke,“ doplnil Habara s tým, že sudca muža následne umiestnil do väzby.
