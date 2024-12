Vianoce by nemali byť podľa psychologičky o množstve či hodnote darček

Prešov 3. decembra (TASR) - Vianoce by nemali byť primárne o množstve či hodnote darčekov, ale o vzťahoch, zážitkoch a vytváraní spomienok. Podľa psychologičky Kornélie Ďuríkovej z Ligy za duševné zdravie na to často zabúdame a práve z toho pramenia neskôr nedorozumenia a sklamania. Povedala to súvislosti s predvianočným obdobím a tým, ako komunikovať s deťmi o hodnote darčekov.



"Ak rodičia ukážu príklad, že šťastie nepramení z luxusu, ale kvality medziľudských vzťahov, deti si tieto hodnoty odnesú aj do budúcnosti. Je potrebné budovať sebadôveru detí, pretože ak budú mať zdravé sebavedomie, budú menej náchylné cítiť sa menejcenné pre materiálne rozdiely, napríklad v triede. Rodičia môžu napríklad vysvetliť deťom, že porovnávanie s ostatnými nie je vždy spravodlivé, pretože každý má iné podmienky, a že je lepšie sa sústrediť skôr na to, čo majú, namiesto toho, čo im chýba," povedala Ďuríková.



Podľa jej slov pomôže aj otvorene sa porozprávať o tom, že nie všetci ľudia majú rovnaké finančné možnosti, a zdôrazniť, že hodnota človeka nezávisí od majetku, ale od jeho charakteru.



"Budujme v deťoch tie dobré hodnoty, ako empatiu či súcit. Práve na Vianoce je vhodný čas zapojiť ich do charitatívnych aktivít, napríklad môžu darovať svoje hračky alebo oblečenie tým, ktorí to potrebujú, rodičia môžu s deťmi podporiť organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, a podobne," zdôraznila Ďuríková.



To, čo si deti z Vianoc odnesú, nie sú podľa nej len hmotné darčeky, ale aj vzorce správania a hodnoty, ktoré ich budú sprevádzať po celý život.



"K deťom by sme mali byť úprimní, lebo dokážu situáciu pochopiť, ak im ju vysvetlíme primerane ich veku. Môžeme im napríklad povedať, že tento rok nemôžeme minúť na Vianoce veľa peňazí, ale spolu nájdeme spôsoby, ako si ich urobiť krásnymi. Zapojme deti do prípravy vlastnoručne vyrobených ozdôb, koláčikov, hrajme spolu spoločenské hry, pozerajme spolu rozprávky," doplnila Ďuríková.



Ak je dieťa sklamané, je dôležité jeho emócie uznať a nezľahčovať ich. Rodič môže podľa Ďuríkovej povedať, že aj jeho mrzí, že nemajú veľký stromček alebo drahé darčeky, ale dôležité je, že si môžu spraviť krásne Vianoce, ako vedia. Vo všeobecnosti je dôležité budovať psychickú odolnosť dieťaťa.



"Deti v škole môžu byť zvedavé a niekedy aj nevhodne komentovať, čo druhí dostali alebo nedostali na Vianoce. Rodičia môžu pomôcť svojmu dieťaťu pripraviť si odpovede, aby sa cítilo istejšie, napríklad: 'Naše Vianoce boli super, piekli sme spolu koláče, pozerali rozprávky a dostal som peknú knižku.' Deťom pripomeňme, že nemusia odpovedať na každú otázku, ak sa necítia príjemne. Môžete im povedať: 'Ak sa ti niečo nechce rozprávať, jednoducho povedz, že Vianoce boli fajn a že si si to užil alebo užila. Nič viac,'" dodala Ďuríková.