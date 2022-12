Vianoce na Bojnickom zámku ukazujú stolovanie šľachticov

Na snímke výzdoba Bojnického zámku počas podujatia Vianoce na zámku, 23. decembra 2022 v Bojniciach. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 23. decembra (TASR) - Tabuľa šľachticov na sviatky kedysi obsahovala i pečeného páva, ktorý aj po úprave musel vyzerať ako živý. Stolovanie bývalých obyvateľov Bojnického zámku od 15. až do 20. storočia približuje podujatie Vianoce na zámku, návštevníci si ho v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Bojnice budú môcť pozrieť do 8. januára 2023.načrtla pre TASR PR manažérka múzea Petra Gordíková.Na prehliadkovej trase sa podľa nej nachádza sedem špeciálnych zastavení, ktoré pripomínajú alebo ukazujú, ako mohli sviatky tráviť bývalí obyvatelia Bojnického zámku.ozrejmila.Návštevníci si budú môcť počas podujatia pozrieť Vianoce od 15. do 20. storočia a zároveň si budú môcť porovnať, ako ľudia v tom období sviatky trávili, zdobili vianočné stromčeky, ak už vtedy boli. Zároveň sa dozvedia, akým pokrmom si spríjemňovali toto obdobie.priblížila ďalej Gordíková.Hovorí sa, že pávie mäso nebolo veľmi chutné, skôr tak bolo podľa nej určené na to, aby vytvorilo okúzľujúci dojem na tanieri.Lektorované prehliadky vianočne vyzdobeného zámku bude môcť verejnosť navštíviť vždy od stredy do nedele od 10.00 h do 15.00 h. Múzeum bude zatvorené 24. a 25. decembra, ako i 1. januára 2023.