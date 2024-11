Vianoce na dedine v Múzeu slovenskej dediny prinesú tradičné zvyky

Martin 27. novembra (TASR) - Podujatie Vianoce na dedine prinesie tradičné predvianočné a vianočné zvyky. Bude sa konať 8. decembra v Múzeu slovenskej dediny v Martine od 10.00 do 16.00 h. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea v Martine Milena Kiripolská.



"Vo vianočnom programe sa návštevníci dozvedia, ako sa kedysi nosili dary k jasličkám za sprievodu piesní, kolied, vinšov a pastierskych trombít v podaní folklórnej skupiny Javorník z Lúk pod Makytou," uviedla Kiripolská.



Doplnila, že folklórne súbory zas poodhalia zvyky spojené s ľúbostnou mágiou na Ondreja, alebo aj to, čo bolo chodenie s hadom.



"Do víru obyčají stridžích dní návštevníkov zasvätíme pri ondrejskom veštení, kde si budú môcť vyskúšať liatie vosku cez ucho starého kľúča. Lucie s husacími krídlami z nich pozmetajú všetko zlé a Mikuláš s čertom a anjelom podľa zásluh odmenia všetky poslušné i neposlušné deti," informovala manažérka.



Súčasťou podujatia bude pečenie oblátok na oblátnici, zdobenie medovníkov i ukážky výroby vianočných ozdôb zo slamy, listov kukuričného klasu alebo cesta.